Koronavírus-járvány

Újabb budapesti szállodáit nyitja meg a Danubius Hotels

Újabb budapesti szállodáit nyitja meg a Danubius Hotels: a háromcsillagos Hotel Erzsébet után augusztus 7-től a Hotel Gellért nyit, további három szálloda pedig szeptembertől fogadhat vendégeket.



A szállodaüzemeltető vállalat közölte: a vezetőség tervei szerint szeptembertől a Hilton Budapest, a Radisson Blu Béke Hotel és a Danubius Hotel Astoria is újra vendégeket fogadhat.



Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta: a járvány kitörése óta kialakult helyzet nagyfokú rugalmasságot és folyamatos újratervezést várt el tőlük. Van olyan szálloda, amelyet az eredeti terveiknél előbb tudnak megnyitni, mert a döntéseik a keresletre és a járványhelyzet óta megváltozott fogyasztói igényekre épülnek. Hozzátette: az Erzsébet szálloda belvárosi elhelyezkedése és háromcsillagos hotelként kedvező árfekvése miatt egyaránt vonzó célpont lehet a külföldről tömegközlekedéssel érkező, és a pár napra Budapestre látogató belföldi turistáknak is. A nagy múltú Danubius Hotel Gellértbe folyamatosan érkeznek foglalások, különösen az esküvői szezon miatt mutatkozik iránta kereslet.



A szállodalánc közölte: a szeptemberi nyitások pontos dátumait az üzleti várakozáshoz fogják alakítani, azokról később adnak tájékoztatást.



A cég május végén, a pünkösdi hétvégére nyitotta újra a vidéki - közöttük a büki, a győri, és az egyik balatonfüredi - szállodáit, június közepétől a másik füredi szállodájuk is megnyitott.



Hangsúlyozták, hogy a társaság szigorúbb higiéniai szabályzatot vezetett be, egyedi megoldásokkal tette biztonságossá programjait, emellett rugalmas foglalási és visszafizetési lehetőségeket biztosít.



A járványügyi helyzetre reagálva a szállodalánc 2020. április 1-től rendelt el üzemszünetet a vállalat magyarországi szállodáiban.