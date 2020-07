Mezőgazdaság

Közepes gabonatermés várható Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A szélsőséges időjárás ellenére is közepes termés várható a vetésterület legnagyobb részét képező őszi vetésű kultúrákban Jász-Nagykun-Szolnok megyében - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke kedden Szolnokon, aki abban bízik, hogy az aratás ideje alatt nem lesz további esőzés.



Hubai Imre Csaba a megyei aratási koordinációs bizottsági ülést megelőző sajtótájékoztatón elmondta: az őszi árpa betakarítása a végéhez közeledik, javában zajlik az őszi káposztarepce betakarítása és a búzát is elkezdték aratni a gazdálkodók. Hozzátette: a betakarítási munkákhoz szükséges kombájn-és tárolókapacitás a megyében rendelkezésre áll. Őszi árpából a 28 ezer 249 hektár terület 95 százalékán végeztek a betakarítással. A hozamok kedvezőbbek a vártnál, a megyei termésátlag hektáronként 5,42 tonna. A júniusi nagy mennyiségű csapadékot még tudták hasznosítani a növények a szemek kinevelése során, de a mélyfekvésű, rosszabb vízgazdálkodású talajokon belvízfoltok is megjelentek az állományokban - mondta az elnök. A termény felvásárlási ára tonnánként 42-46 ezer forint körül alakul a megyében.



Az őszi káposztarepce vetésterületének 70 százalékán végeztek a termelők a betakarítással. A learatott terület 16 ezer 744 hektár, a termésátlag hektáronként 2,33 tonna. Hozzátette, hogy az őszi vetésű növények közül a repcét viselte meg leginkább az aszályos tavaszi időjárás. A napi átvételi árak tonnánként 120-125 ezer forint körüliek, minőségtől függően. Az előkötéseknél tonnánként 115 ezer forint árakon szerződtek a felvásárlók - jelezte. Az őszi búza termésátlaga hektáronként 4,78 tonna. A sok csapadék kedvezett a gombás betegségek kialakulásának- jegyezte meg, hozzátéve: az átvételi árak tonnánként 45-53 ezer forint között alakulnak, a minőség függvényében.



Berkó Attila, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormánymegbízott "rekordévnek" nevezte az ideit, hiszen agrárkárenyhítés miatt fél év alatt egy egész évre való kérelem érkezett a hivatalhoz, a több mint 650 kérelem 550-nél is több termelőt érint. Aszály miatt kárenyhítési kérelmet több mint 57 ezer hektár vonatkozásában jelentettek be a gazdák, ez 3600 földterületet érint a megyében. A belvízkár miatt benyújtott kérelmek több mint 2500 hektárt érintenek a megyében - közölte. Hozzátette: a februári-márciusi fagy miatt sok gyümölcsös nem termett, a kajszibarack szinte eltűnt a megyében. A jól működő jégkárelhárító rendszernek köszönhetően viszont a jégkárokkal kapcsolatos bejelentések csökkentek a megyében - számolt be.