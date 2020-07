Koronavírus-járvány

Német miniszter: legkésőbb októbertől ismét növekedik a német gazdaság

Mindenekelőtt a belső keresletet próbálják ösztönözni, ugyanis meg kell akadályozniuk, hogy tönkremenjenek vállalkozások és megszűnjenek munkahelyek, amelyekre szükség van a növekedés beindításához. 2020.07.06 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rövidesen megáll a gazdasági visszaesés Németországban, és legkésőbb októbertől ismét elindul a növekedés - mondta a szövetségi kormány gazdasági minisztere egy vasárnapi lapinterjúban.



Peter Altamier a Bild am Sonntag című lapban közölt interjúban kiemelte, hogy a legutóbbi nagy válság idején, 2008-2009-ben a világgazdaság teljesítménye csupán 0,1 százalékkal csökkent, Németország hazai terméke (GDP) mégis jelentősen, 5,7 százalékkal csökkent. A koronavírus-világjárvány pedig nagyjából 4 százalékkal veti vissza a világgazdaságot, ami negyvenszeres különbség. Ezért most azért kell küzdeni, hogy járvány miatt keletkezett válság Németországban ne legyen negyvenszer súlyosabb - mondta a miniszter.



Mindenekelőtt a belső keresletet kell ösztönözni, és meg kell akadályozni, hogy tönkremenjenek vállalkozások és megszűnjenek munkahelyek, amelyekre szükség van a növekedés beindításához.



Az általános forgalmi adó (áfa) csökkentése - 19 százalékról 16 százalékra, a kedvezményes kulcsnál 7 százalékról 5 százalékra - július 1-én megtörtént, a családok megkapják a gyermekenként 300 eurós rendkívüli támogatást, az úgynevezett családi bónuszt, és július 8-tól 9000 euró állami kedvezmény jár az elektromos autók árából. Ugyancsak július 8-tól elindul egy új, 25 milliárd eurós program, amelyben az egyéni vállalkozók, a kisebb és közepes méretű cégek akár 150 ezer euró vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak - sorolta a miniszter.



Mint mondta, a járványnak csak a vírus elleni oltás vehet véget, a gazdasági teljesítmény csökkenését viszont jóval az oltóanyag kifejlesztése előtt meg lehet állítani. A visszaesés várhatóan a nyár végén meg is áll, és legkésőbb októbertől ismét növekedési pályára áll a gazdaság. Az év egészét tekintve a GDP 6 százalékkal csökkenhet, jövőre pedig már 5 százalék feletti növekedés várható - mondta Peter Altmaier.

Hasonlóan alakulhat a munkanélküliség is. A járvány miatt munka nélkül maradók száma októberben érheti el a csúcsot, és novembertől lassú csökkenés várható. A kormány arra törekszik, hogy a munkaerőpiacon 2022-ig helyreálljon a járvány előtti állapot, majd fokozatosan kialakuljon a teljes foglalkoztatottság - fejtette ki a miniszter, rámutatva, hogy eddig viszonylag kedvezőek a fejlemények, Németországban jóval kevesebben veszítették el az állásukat a járvány miatt, mint az európai szomszédság sok más országában.



Peter Altmaier a többi között hozzátette, hogy a német gazdaság kilábalását leginkább az Egyesült Államok járványügyi helyzete veszélyeztetheti. Komoly világgazdasági hatásokkal járna, ha ellenőrizhetetlenné válna a járvány Amerikában - húzta alá a miniszter.



Németországban június végén 6,2 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, ami 1,3 százalékpontos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A regisztrált munkanélküliek száma 2,853 millió volt, ami 637 ezres növekedés éves összevetésben.



A kormány több stabilizációs és növekedésösztönző programot indított a járvány hatásainak ellensúlyozására, és finanszírozásukra már kétszer átdolgozta az idei büdzsét. A parlamentben csütörtökön elfogadott új pótköltségvetés az eddigi - 2010-ben felállított 44 milliárd eurós - rekordot nagyságrendekkel meghaladó, 217,8 milliárd eurós hiánnyal számol. A hiányt teljes egészében hitelfelvétellel fedezik. A GDP-hez viszonyított államadósság így a tavalyi 59,80 százalékról 77 százalékra emelkedik.