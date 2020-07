Pályázat

PM: másfél milliárd forintból újulhatnak meg konyhák a gyermekétkeztetésben

A gyermeknevelés támogatása a járványügyi készültség alatt sem állhat le, ezért az idén is 1,5 milliárd forintnyi támogatást vehetnek igénybe az önkormányzatok a gyermekétkeztetés fejlesztésére - jelentette be Varga Mihály a közösségi oldalára szerdán feltöltött videóban. A pénzügyminiszter kiemelte: a pályázat keretében konyhák, étkezők felújítására, fejlesztésére, vagy akár új konyhák létesítésére is lehetőség van.



Az elmúlt 5 évben összesen 554 település konyhája újulhatott meg mintegy 14 milliárd forintból - tette hozzá.



A Pénzügyminisztérium pályázatával 2015 óta nyílik lehetőségük az önkormányzatoknak állami támogatást igényelni ahhoz, hogy az általuk fenntartott, gyermekétkeztetést biztosító helyiségeket felújítsák.



A pályázat idei fordulójában az elsődleges cél továbbra is a bölcsődei vagy óvodai konyhák fejlesztése. 2020-ban a nagyobb volumenű beruházásokra és a folyamatosan növekedő építőipari költségekre tekintettel, a maximálisan igényelhető támogatási összeg emelkedett. Új főzőkonyha, illetve meglévő konyha fejlesztéséhez a korábbi 40 millió forinthoz képest az idén 100 millió forintra lehet pályázni.



A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 13. A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani.