Időjárás

Méhészeti egyesület: az elmúlt ötven év legrosszabb akácméztermése várható

Az elmúlt ötven év legrosszabb akácméztermése várható az idén - mondta Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke kedden az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette, hogy nemcsak Magyarországon, de a környező országokban sem termett akácméz, ennek nyomán két hét alatt az akácméz világpiaci felvásárlási ára 50 százalékkal emelkedett.



Magyarország akácállományának csaknem 80 százaléka elfagyott - mondta, megjegyezve, hogy a növény első rügye adja a nektárt, így a korai fagyok kifejezetten rosszat tettek a méztermésnek. Magyarországon van az európai akácerdők kétharmada, az elfagyott részek mellett még maradt százezer hektár akácerdő, azonban a májusi esőzések ezeken a területeken is nehezítették a méztermelők dolgát - tette hozzá.



Bross Péter kitért arra is, hogy az enyhe télnek köszönhetően ugyan a méhállomány kevés egyedet vesztett, azonban a tavaszi aszály miatt a repce is átlagon aluli méztermést adott.