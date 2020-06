Koronavírus

Bank of England-főközgazdász: kissé javultak a brit és a globális növekedési kilátások

A Bank of England főközgazdásza szerint a koronavírus-világjárvány korai szakaszában közölt, példátlan visszaeséseket valószínűsítő előrejelzésekhez képest mára valamelyest javultak a brit és a globális gazdaság teljesítményének kilátásai, elsősorban azért, mert a friss jelzőszámok alapján a vártnál hamarabb kezdődött és gyorsabb ütemű a kilábalás.



Andy Haldane kedden, egy londoni online üzleti rendezvényen felszólalva felidézte: a brit jegybank májusi pénzügypolitikai jelentésének illusztratív, de nem kizárható forgatókönyve még azzal számolt, hogy a brit kereskedelmi súlyozással számolt világgazdasági szintű hazai össztermék (GDP) a tavalyi negyedik és az idei második negyedév között 26 százalékkal, 2020 egészében 13 százalékkal zuhan.



Ugyanebben a jelentésben az szerepelt, hogy a brit GDP-érték a koronavírus-válság előtti legutóbbi csúcs és a mélypont között 27 százalékkal, 2020 egészében éves összevetésben 14 százalékkal visszaesik.



Haldane ugyanakkor közölte: a nagy frekvenciájú jelzőszámok azt mutatják, hogy Nagy-Britannia legfontosabb kereskedelmi partnergazdaságaiban az aktivitás már az idei első negyedévben, vagy rögtön utána - Kínában februárban, az Egyesült Államokban és az euróövezetben április elején - elérte mélypontját.



Ez azt jelenti, hogy a világgazdasági kilábalás a brit kereskedelmi forgalommal súlyozott globális GDP-érték mércéjén mérve hozzávetőleg már három hónapja tart - mondta a Bank of England főközgazdásza.



Andy Haldane közölte, hogy a jegybank elemzőstábja mindezek alapján jelentős mértékben, 13 százalékponttal 10 százalék körüli negyedéves összevetésű visszaesésre javította a második negyedévre szóló világgazdasági előrejelzését.



Hozzátette: ez a modell arra vall, hogy a globális GDP-érték az idei második negyedévben nem 26, hanem 15 százalékkal lesz alacsonyabb, mint a tavalyi negyedik negyedév végén.



Haldane szerint a jelentős előrejelzési módosítások alapja az, hogy a legutóbbi jelzőszámok alapján a Bank of England és az összes többi mértékadó makrogazdasági előrejelző műhely által korábban vártnál valamivel hamarabb kezdődött a kilábalás, és üteme lényegesen meghaladja a várakozásokat.



Nagy londoni elemzőházak friss felmérései a globális vállalati szektorban is a várakozások valamelyes javulását mutatják.



Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics 159 nagyvállalat és befektetési társaság várakozásait mérte fel júniusra szóló havi globális vizsgálatában.



A felmérésbe bevont cégek együttesen 6 millió alkalmazottat foglalkoztatnak, összesített éves forgalmuk 2000 milliárd dollár.



A ház ismertetése szerint a válaszadók 67 százaléka most már azzal számol, hogy a Covid-19-járvány okozta idei világgazdasági recesszió három vagy ennél kevesebb negyedévig tart, vagyis legkésőbb még az idei negyedik negyedévben véget ér.

Az Oxford Economics májusban elvégzett előző felmérésében a résztvevő vállalatok 56 százaléka várta ugyanezt, 23 százalékuk pedig attól tartott, hogy a globális recesszió 2021-re is áthúzódik.