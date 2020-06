Gazdaság

FruitVeb: idén is gyenge gyümölcstermés várható

A gyenge termés a tavaszi fagy, az aszály, a nyár eleji esőzések és az enyhe tél miatt van.

Az idei évben is gyenge gyümölcstermés várható, így ez már a harmadik ilyen év - mondta Hunyadi István, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szakmai igazgatója kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



Az igazgató elmondta, egy átlagos év termésének csak a negyede várható kajszibarackból, de kevesebb lesz őszibarackból, almából, meggyből és cseresznyéből is.



A gyenge termés a tavaszi fagy, az aszály, a nyár eleji esőzések és az enyhe tél miatt van.



"Nem egy jó év azt kell, hogy mondjam, s azt látjuk, hogy óriási elkeseredés van az ágazatban, a gyümölcstermesztők jó része gyakorlatilag olyan pszichés terhelést kénytelen elviselni az elmúlt két három évben, ami igencsak megviseli őket, hiszen a tavalyi és a tavalyelőtti év sem volt jónak mondható" - fogalmazott Hunyadi István.



Hozzátette, most éppen a meggy- és a cseresznye termelők figyelhetik, ahogy az egész éves munkájuk gyümölcse "lerohad" a fáról, hiszen pontosan ilyen károkat okoz a hosszan tartó esőzés.