Koronavírus

A LOT júliustól újraindítja európai járatait

Július 1-jétől újraindítja a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett európai járatait a lengyel állami légitársaság, a LOT - jelentette szerdán a lengyel sajtó. Hétvégi járatok indulnak Budapest és Várna, illetve Budapest és Dubrovnik között is.



A LOT közleménye szerint július első felében kizárólag a varsói Chopin repülőtérről indulnak nemzetközi járatok, elsősorban a schengeni övezetbe, valamint a külső schengeni határokon túli kedvelt nyaralóhelyekre.



Többek között heti hét alkalommal indítanak gépet Budapestre és Prágába, heti hat járat indul Berlinbe, hetente ötször lehet majd Bécsbe, Brüsszelbe és Kijevbe utazni.



Belföldön június 1-től már ismét repül a LOT.



Az újraindított járatokon be kell tartani az egészségügyi, például a távolságtartási szabályokat, a repülőtéren és a gépek fedélzetén a szájmaszk használata továbbra is kötelező - közölték.