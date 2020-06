Gazdaság

ITM-államtitkár: kétszázezer embernek segítettek a bértámogatási programokkal

MTI/Czeglédi Zsolt

Már mintegy kétszázezer embernek segítettek a munkahelyvédelmi és a munkahelyteremtő bértámogatásokkal - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikai államtitkára pénteken Hajdúszoboszlón, mielőtt támogatási okiratot adott át a Hungarospa Zrt.-nek.



Bodó Sándor elmondta: a csökkentett munkaidőben foglalkoztatottaknak segítő munkahelyvédelmi támogatást eddig 13 ezer cég igényelte 160 ezer munkavállalónak, eddig ezen a címen 26,5 milliárd forintot fizettek ki.



A program rendkívül népszerű, csupán csütörtökön több mint 2600 dolgozóra nyújtottak be támogatási igényt a vállalkozások - fűzte hozzá.



Bodó Sándor beszámolt arról is, hogy a kutatás-fejlesztés területén dolgozók támogatására ezer cég 16 ezer dolgozóra 11,7 milliárd forint támogatást kapott.



A néhány napja indult munkahelyteremtő támogatásra péntekig több mint hétezer kérelem érkezett, 11 ezer dolgozóra több mint 12,6 milliárd forint támogatási igénnyel - sorolta az államtitkár.



A kormány bértámogatási programjaira a legtöbben Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyékből pályáztak - jelezte Bodó Sándor hozzátéve, hogy Hajdú-Biharban 600 vállalkozás 6700 munkavállalóra, Hajdúszoboszlón 31 cég 610 dolgozóra nyújtott be támogatási igényt.



Bodó Sándor bejelentette: a kormány 274 munkavállaló megtartására 40,5 millió forint vissza nem térítendő bértámogatást nyújt a Hungarospa Zrt.-nek.



A államtitkár, miután átnyújtotta a támogatási okiratot Kircsi Lajos vezérigazgatónak, reményét fejezte ki, hogy a támogatás is hozzájárul a turisztikai szezon biztonságos indulásához Hajdúszoboszlón.