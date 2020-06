Gazdaság

Az uniós tagállamok évente 15 milliárd eurótól esnek el hamisítás miatt

Hamisítás miatt több mint 83 milliárd euró veszteség érte a jogszerűen működő gyártókat világszerte, ezen belül az EU-tagállamok 15 milliárd eurót veszítettek 2013-2017 között évente - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) szerdán az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) a Hamisítás Elleni Világnap alkalmából kiadott idei jelentése alapján.



Az SZTNH a Hamisítás Elleni Nemzeti Testülettel (HENT) közös közleményben kiemelte, 2013-2017 között az unióban mintegy 700 ezer munkahely szűnt meg hamisítás miatt.



Magyarországon az illetékes szervezetek komoly kormányzati felhatalmazással és támogatottsággal küzdenek a gazdaság megvédéséért, a hamisítás elleni küzdelem jegyében 2016 óta 29 összehangolt akciót tartottak, és csaptak le olyan bűnszervezetekre, amelyek a hamisítás mellett más súlyos szervezett bűncselekményekben is részt vettek.



A közlemény szerint az Európai Unióban a hamisítás miatt a legjelentősebb károkat a kozmetika és szépségápolás szenvedte el: hozzávetőlegesen az ágazat éves értékesítésének 14,1 százalékát hamis forrásból származó termékek forgalma teszi ki, azaz közel 9,6 milliárd eurótól esnek el a jogszerűen működő szépségipari vállalatok.



Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettese az EUIPO és az OECD adatai alapján a közleményben kiemelte, 2016-ban a hamis termékekhez köthető tevékenység a világkereskedelem 3,3 százalékát tette ki, az Európai Unióba érkező importcikkek 6,8 százaléka hamis volt.



Hozzátette: a hatalmas gazdasági károk mellett a hamisított termékek az emberi egészségre is veszélyt jelentenek, hiszen nem esnek át a szükséges bevizsgálási folyamatokon, így sérüléseket, allergiás reakciókat okozhatnak, több esetben pedig akár halálos kimenetelű is lehet használatuk.



Az EUIPO jelentése szerint 2010 és 2017 között a lefoglalt hamisított termékek 97 százaléka jelentős kockázatot jelentett a fogyasztók számára, a szóban forgó áruk többségét gyermekjátékok, illetve gyermekápolási és ruházati cikkek tették ki.



Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkájának köszönhetően számos hamis vagy illegálisan forgalmazott árucikk nem kerül forgalomba. Az idei év egyik figyelemre méltó eredménye, hogy a NAV munkatársai összesen 2400 pár megtévesztésre alkalmas hamisított cipőt foglaltak le, amelyek értéke több mint 112 millió forint - írják a közleményben.



A Hamisítás Elleni Világnapot először 1998-ban a hamisítás ellen nemzetközi szinten fellépő csoport, a Global Anti-Counterfeiting Group hirdette, hogy növelje a fogyasztói tudatosságot, középpontba helyezze a hamisítás, a kalózkodás, illetve az illegális kereskedelem következményeinek bemutatását.