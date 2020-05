Koronavírus

Újraindul az Iberia, bővíti kínálatát a Lufthansa

Újraindul a spanyol Iberia légitársaság több európai járata is júliusban, a Lufthansa Group pedig bővíti a kínálatát, Budapestre is több járatot indít júniusban. 2020.05.28 20:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Iberia MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, júniusban még a most érvényben lévő minimális szolgáltatást nyújtják néhány belföldi és nemzetközi célállomásra, de júliustól jelentősen bővítik a kínálatot.



Elsősorban a nyaralók számára fontos célállomások válnak elérhetővé az Iberia hálózatában, a társaság augusztus végéig 92 célállomást tesz elérhetővé, és 360 heti járatot indít el. Ez a nyári menetrendi időszakra meghirdetett korábbi menetrend mintegy 20 százaléka.



Az Iberia egyelőre csak belföldi és európai járatokat indít, hosszú távú járatokat csak a célországok beutazási tilalmának feloldása után állítanak a menetrendbe.



A Lufthansa Group a honlapján közölte, hogy tovább bővítette kínálatát, és június 15-ével Frankfurtból, Münchenből is több európai és interkontinentális járat indul el, újra közlekedik a Brussels Airlines és az Austrian Airlines is.



A német légitársaság közölte, hogy június 15-én újraindul a München és Budapest közti járat, amely hetente háromszor közlekedik majd, egyben heti 12-re emelkedik a járataik száma Frankfurt, és négyre Zürich felé.