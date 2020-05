Koronavírus

Turisztikai egyesület: elindult a nyári idény a horvát tengerparton

A hétvégén elindult a nyári idegenforgalmi idény a horvát tengerparton, a hétvégén 133 hotel és 65 kemping is megnyitott - közölte a Horvát Turisztikai Egyesület (HUT) hétfőn.



Zágráb a járvány enyhülésével - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, két hete pedig a határait is újranyitotta: beléphetnek mindazok a külföldi állampolgárok, akik üzleti vagy más gazdasági érdekeltség miatt, valamint halaszthatatlan személyes okból utaznak az országba.



A turistáknak a beutazáshoz mindössze a szállásfoglalásról kell igazolást felmutatniuk a határon, ahol felveszik az adataikat is. Május 27-ig elkészül az a mobiltelefonos alkalmazás, amely elősegíti a beutazások felgyorsítását. Az alkalmazás használata önkéntes alapon történik.



Jelenleg közel 22 ezer turista tartózkodik az országban, amelynek fele az elmúlt napokban érkezett az országba.



A legfrissebb információk szerint az elmúlt egy napban nem nőtt, 2244 maradt az ismert koronavírus-fertőzöttek száma és egy ember halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma ezzel elérte a 100-at.



A válságstáb további enyhítéseket is bejelentett: május 27-től engedélyezik zárt térben a 100 fős, nyitott térben pedig a 300 fős tömeges rendezvényeket. Május 30-tól pedig már szabadtéri sportversenyeket is lehet rendezni az országban, egyelőre azonban nézők nélkül.



A szomszédos Szlovéniában a válságkabinet közlése szerint vasárnap eggyel, 1469-re nőtt az ismert koronavírus-fertőzöttek száma, és senki sem halt meg a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma 107 maradt.