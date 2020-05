Koronavírus-járvány

Agrárkamara: több százmilliárdnyi támogatáshoz juthat hozzá csaknem 170 ezer magyar gazda

A magyarországi gazdálkodók csaknem 170 ezer egységes támogatási kérelmet nyújtottak be május 15-ig a Magyar Államkincstárhoz, ezen belül több mint 113 ezret a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közreműködésével adtak be. Az érintettek a mostani nehéz helyzetben több százmilliárd forintnyi támogatáshoz juthatnak - közölte a kamara hétfőn az MTI-vel.



A koronavírus-járvány miatt számos európai ország kérte a benyújtási határidő eltolását, míg Magyarország vállalta, hogy tartja az előzetesen meghatározott dátumot, ennek megfelelően az idei egységeskérelem-beadás első, szankciómentes benyújtási időszaka május 15-én lezárult.



A halasztás mellett döntött országok részeredményeiről megjegyezték, hogy eddig Angliában a tavalyi kérelmek számának alig 88 százaléka, Franciaországban 73 százaléka, Ausztriában és Portugáliában 60 százaléka, míg Lengyelországban közel 40 százaléka érkezett be.



Kiemelték, hogy Magyarországon a benyújtott 166 903 darab támogatási igény csupán 1,2 százalékkal marad el az előző évitől.



Mindez annak köszönhető, hogy Magyarország időben megteremtette a gördülékeny egységeskérelem-beadás feltételeit, amelyben nélkülözhetetlen szerepe volt a NAK munkavállalóinak is - írták a közleményben.