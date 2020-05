Koronavírus

A Magyar Suzuki már a második műszak indítását tervezi

2020.05.22 15:18 MTI

A Magyar Suzuki Zrt. felkészül arra, hogy az európai autópiac az év végéig felocsúdik a koronavírus-járvány okozta sokkból, ezért őrzi kapacitásait, és mintegy 400 fő toborzásával megkezdte a dolgozói létszám helyreállítását, hogy június 29-én újraindíthassa a második műszakot is a termelésben - mondták el a cég vezetői pénteken, online sajtóbeszélgetésen.



A gyár március 23-án állította le termelését a járványhelyzet miatt, hat hétig állt a munka az esztergomi termelőhelyen, ahol január óta kizárólag hibrid járműveket gyártanak.



Urbán Lászó vezérigazgató-helyettes elmondta: az európai autóipar a jelek szerint megkezdte a kilábalást a válságból, kapacitások leépítésére gyakorlatilag nem került sor, a gyárak túlnyomó része visszatért a termeléshez. Fél-egy éven belül a vezérigazgató-helyettes szerint helyreáll a normál az élet az iparágban.



Ennek tudatában indította el a Suzuki is a termelést április 29-én, amit az tett lehetővé, hogy a menedzsment, a karbantartók és a fejlesztők dolgoztak a leállás ideje alatt is - mondta el. Megjegyezte: a termelési szünet ideje alatt gyártástechnológiai fejlesztést dolgoztak ki, amelyhez a napokban beruházás-támogatási pályázatot nyújtottak be.



A második műszak beindítása érdekében a cég megkezdte a munkaerőtoborzást, mintegy 400 dolgozót kívánnak felvenni. A leállás idején ugyanis megváltak a kölcsönzött dolgozói létszámtól. Saját alkalmazottat azonban nem bocsátottak el, a dolgozók juttatásait a leállás ideje alatt sem vágták meg.



Fejesné Gyurján Ildikó, a HR-ért, pénzügyekért és az informatikáért felelős operatív igazgató arról számolt be, hogy most megkeresték a korábban kölcsönzött és elküldött dolgozókat, akiknek nagy része immár alkalmazottként térhet vissza a gyárba. Ezzel a dolgozói létszám mintegy 3000-re emelkedik.



Urbán László jelezte: a gyár kapacitását megőrzi, a gyártással a piac igényeihez igazodnak, így egyelőre bizonytalan, hogy tudják-e majd tartani az eredeti tervet, amely 2020-ra 165 ezer autó gyártásáról szólt. Megjegyezte: a járvány okozta leállás miatt eddig több mint 10 ezer autóval gyártottak kevesebbet. Kérdésre válaszolva elmondta: az alkatrész-beszállításokban nem volt fennakadás, ez nem hátráltatta a termelést.



Novák Gyula termelési igazgató arról tájékoztatott, hogy a termelés újraindításakor minden ajánlást figyelembe vettek, hogy megteremtsék a biztonságos munkavégzés feltételeit. Egyebek között bővítették a beléptetési pontokat, távolabb helyezték egymástól a munkaállásokat, a vállalati személyszállítást biztonságossá tették, maszk viselése kötelező. Az újraindulás előtt oktatást szerveztek, amelynek jelentősége volt a termelés minősége szempontjából is - tette hozzá.

A Magyar Suzuki Zrt. nettó árbevétele 2018-ban 1,953 milliárd euró volt, amelyből 280,4 millió eurót tett ki a belföldi árbevétel. Az adózás előtti eredmény 2018-ban elérte a 82 millió eurót. A társaság 2018-ban 171 885 járművet értékesített 123 országban, ezek 95 százaléka Esztergomban készült.