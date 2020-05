Gazdaság

A fagy miatt gyenge gyümölcstermés és áremelkedés várható

A termesztők idénre jó termést vártak, a gyümölcsök megfelelően virágoztak, azonban március közepétől több hullámban jelentős fagykárok érték az ültetvényeket. 2020.05.21 17:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mintegy 500 ezer tonna lehet az idei gyümölcstermés az ültetvényeket ért fagykárok miatt a FruitVeB és az ÉKASZ (Északkelet-Magyarországi Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács) előzetes termésbecslése szerint, miközben egy átlagos évben 800-900 ezer tonna gyümölcsöt szoktak betakarítani a gazdák - közölte Apáti Ferenc az MTI-vel.



A FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke ismertette, hogy a jelentősebb gyümölcstermelő országokban tapasztalható - bár a hazainál mérsékeltebbnek tűnő - fagykárok miatt Európa egészében keresleti piacra, így az átlagosnál magasabb gyümölcsárakra lehet számítani.



A termesztők idénre jó termést vártak, a gyümölcsök megfelelően virágoztak, azonban március közepétől több hullámban jelentős fagykárok érték az ültetvényeket.



Apáti Ferenc ismertette, hogy a legnagyobb terméskiesés kajszibarackból, őszibarackból és cseresznyéből várható, e gyümölcsök mennyisége negyedére-harmadára eshet egy jó évhez viszonyítva. Kajsziból egy kedvező szezonban 30-35 ezer tonna terem Magyarországon, őszibarackból 35-40 ezer tonna, míg cseresznyéből 14-16 ezer tonna.



A felére csökkenhet idén a körte és a szilvatermés is; előbbiből egy átlagos évben 30-40 ezer tonnát szüretelnek a gazdák, szilvából 65-70 ezer tonnát.



Az ország legnagyobb területén termesztett almából és meggyből sem biztatóak a terméskilátások. Egy jónak mondható évben mintegy 800-850 ezer tonna alma terem, az átlagtermés 600 ezer tonna körüli, azonban az idén nem számítanak a tavalyi 400 ezer tonnás gyenge termésnél jobbra. Meggyből legfeljebb a tavalyi 53 ezer tonna körüli termés várható, miközben egy átlagos évben 65-70 ezer tonnát szüretelnek.



Mindezek mellett érdemi terméskiesést okozott a fagy a szabadföldi, és nem takart szamócakultúrákban is, sőt mérsékelten sújtotta a diót és a bodzát is - sorolta az alelnök.