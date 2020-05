Koronavírus

Pünkösdtől újranyitnak a Danubius Hotels vidéki szállodái

A járványügyi helyzetre reagálva a szállodalánc 2020. április 1-től rendelt el üzemszünetet a vállalat magyarországi szállodáiban, ami most a vidéki szállodák nyitásával véget ér. 2020.05.20 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újranyitnak a Danubius Hotels vidéki szállodái, a balatonfüredi, büki és győri szállodák a pünkösdi hétvégén már várják a vendégeket, június közepétől a másik füredi szálloda, majd ezt követően az első budapesti hotel is megnyit - közölte a szállodalánc szerdán az MTI-vel.



Hangsúlyozzák, hogy a társaság szigorúbb higiéniai szabályzatot vezetett be, egyedi megoldásokkal tette biztonságossá programjait, emellett rugalmas foglalási és visszafizetési lehetőségeket biztosít.



A tájékoztatás szerint a Danubius Hotels az üzemszünet ideje alatt több szállodájában is felújításokat végzett.



A közleményben részletezik, hogy a szállodák közül a balatonfüredi Danubius Hotel Marina, a bükfürdői Danubius Hotel Bük és a győri Danubius Hotel Rába 2020. május 29-től várja a vendégeket, a balatonfüredi Danubius Hotel Annabella június közepén nyit. Budapesten pedig ezt követően nyit meg az első Danubius Hotels szálloda.



Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója a közleményben elmondta, eleinte a belföldi turizmus élénkülésével számolnak, majd a fővárosi szállodák iránti kereslet növekedésében is bíznak.