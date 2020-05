Atomenergia

A paksi atomerő indulása óta már 500 terawattóra áramot termelt

2020.05.21

Elérte az 500 terawattórát, azaz több mint 500 milliárd kilowattórát a paksi atomerőműben az 1982-es indulás óta megtermelt villamos áram mennyisége - közölte az atomerőmű.



Ez a mennyiség egy hétig képes lenne biztosítani az egész világ villamosenergia-fogyasztását, Magyarország villamosenergia-igényét akár 12 évig tudná fedezni. Egy átlagos háztartás 230 millió év alatt fogyasztaná el, elektromos autókba töltve pedig mintegy 260 millió kilométer megtételére lenne elegendő ennyi áram - írták.



A közleményben ismertették, hogy az atomerőmű első blokkjának indulása óta biztosítja Magyarországon az olcsó és üvegházhatást okozó gázok kibocsátásától mentesen előállított áramot, az elmúlt években jellemzően a bruttó hazai villamosenergia-termelés közel felét adva.



A létesítmény négy blokkja az elmúlt évek folyamatos, biztonsági és termelési mutatókban elért rekordjai után 2019-ben is története legnagyobb mennyiségét, összesen több mint 16 milliárd kilowattóra villamos energiát állított elő. A rendszeres biztonsági fejlesztések eredményeként az atomerőmű a legkorszerűbb technológiai megoldásokkal bővül, ennek megfelelően biztonsági szempontból is a világ legjobb erőművei között teljesít a közlemény szerint.



Az idén korábban nem látott kihívásokkal kellett szembenéznie az atomerőműnek és dolgozóinak - jelezték a közleményben. Az új típusú koronavírus okozta járvány minden korábbinál jobban felértékelte a biztonságos áramellátást, amelynek Magyarországon alappillére ebben az időszakban is a paksi atomerőmű.



A létesítmény ebben a kritikus időszakban is zavartalanul képes biztosítani a hazai fogyasztók számára a szükséges villamos energiát - hangsúlyozta közleményében az erőműtársaság.