Koronavírus

Május végéig lehet beváltani a rezsiutalványokat

Május 31-éig lehet felhasználni a 2019-ben kapott rezsiutalványokat, de a járvány miatt csak a postán - emlékeztetett Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár hétfőn a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



A Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára azt kérte, hogy senki ne hagyja utolsó pillanatra az utalványok felhasználását, különös tekintettel arra, hogy május 31. pünkösd vasárnapra esik.



Fónagy János javasolta, hogy az idősebb, a járvány miatt veszélyeztetett korosztály az utalványok beváltását bízza a család fiatalabb tagjaira. Ha pedig erre nincs lehetőség, a hatvanévesnél idősebbek közvetlenül a nyitás után keressék fel postát, akkor ugyanis elsőbbséget élveznek - tette hozzá.



Felidézte: az utalványra mintegy 2,6 millió nyugdíjas volt jogosult tavaly ősszel. Az utalványok 98 százalékát - mintegy 22,5 milliárd értékben - átvették, az átvett utalványok 97 százalékát pedig - csaknem 22 milliárd forint értékben - fel is használták a nyugdíjasok gáz- és villanyszámláik kiegyenlítésére.



Fónagy János emlékeztetett arra, hogy az utalványokat kizárólag földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás kifizetésére lehet felhasználni, és készpénzre nem váltható. A befizetésnél az utalványokon szereplő összeget csak készpénzzel lehet kiegészíteni. Az utalvány nem névre szóló, azt bárki átadhatja rokonának, ismerősének.



Hozzátette: a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon lehet tájékoztatást kérni a részletekről.



Az államtitkár megköszönte a Magyar Posta dolgozóinak áldozatos munkáját a koronavírus-járvány idején.



Fónagy János kitért arra: a 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés, majd az Erzsébet-utalványok és a rezsiutalványok biztosítása "azt a következetes kormányzati célt szolgálják, hogy az idősebbek is részesüljenek a gazdaság jó eredményeiből. A kormány az idősek támogatását különösen fontosnak tartja, hiszen ők egész életüket ledolgozták ezért az országért" - fogalmazott.



Hozzátette: ezért döntött úgy a kormány, hogy 2021-től visszaépítik a 13. havi nyugdíjat, ezen felül a nyugdíjasok a gazdaság eredménye alapján továbbra is jogosultak nyugdíjprémiumra.