Gazdaság

Magyar Posta: emelkednek a csomagfeladás árai június elsejétől

A Magyar Posta június elsejétől átlagosan 6,1 százalékkal emeli a belföldi és 15, 78 százalékkal a nemzetközi csomagfeladás díjszabását a költségek növekedése és a nemzetközi szállítási díjak drasztikus emelkedése miatt. 2020.05.16 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hangsúlyozzák, a vállalat portfóliójában továbbra is elérhető az egyetemes szolgáltatás alapján biztosított MPL Postacsomag, díja az üzleti alapon nyújtott MPL üzleti csomag szolgáltatási díjánál 12 százalékkal kedvezőbb.



Részletezik, két kilogrammos súlyhatárig az MPL Postacsomag 110 forinttal lesz drágább június elsejétől, az MPL Üzleti Csomag pedig 115 forinttal házhoz szállításnál és 55 forinttal a csomagautomatára feladott küldeményeknél.



A lakossági csomagok többsége kisebb súlyú, a teljes feladott volumen mintegy kétharmada 2 kilogramm alatti, ennél a kategóriánál a drágulás 100 forint körüli. A csomagtermékek díjazása azonban nemcsak a súlytól függ, hanem attól is, hogy milyen kézbesítési szolgáltatás kapcsolódik hozzá, így például a csomagautomatán feladott csomagok díja a legalacsonyabb, míg a házhoz szállítással feladott termékeké a legmagasabb.



A nemzetközi csomagszolgáltatásban az átlagos áremelkedés a belföldi szolgáltatásokat meghaladó mértékű lesz, tekintettel arra, hogy a nemzetközi költségek, köztük kifejezetten a légi szállítási díjak jelentős mértékben emelkedtek március óta. A szállítási díjak több viszonylatban is 3-4-szeresére nőttek, ennek eredményeként a nemzetközi szolgáltatások díjai átlagosan 15,78 százalékkal emelkednek. Az Európai Unió országaiba címzett csomagküldemények lakossági feladási díja átlag alatt, 12 százalékkal drágul.



A Magyar Posta közölte, a társaság a hazai nagyobb csomaglogisztikai piaci szereplők közül utolsóként emeli meg árait, azt a piaci árváltozások 10 százalék alatti mértékéhez igazította. A nemzetközi csomagfeladás díjait a Magyar Posta a veszélyhelyzet elmúltával felülvizsgálja - írják a közleményben.