Koronavírus

Több légitársaság is újraindítja budapesti járatait júniusban

Júniustól több légitársaság is újraindítja budapesti járatait, bár a cégek egyelőre csökkentett járatszámmal közlekednek majd a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.



A légikikötő üzemeltetője csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a British Airways londoni, az Eurowings stuttgarti, a Jet2 Leeds-i és manchesteri, a Qatar Airways dohai és a Swiss zürichi járata indul újra, és az Emirates is tervezi a dubaji összeköttetés újraindítását.



Májusban a Wizz Air 15 útvonalon indította el ismét a légiközlekedést, a magyar hátterű diszkont légitársaság mellett a hónap elejétől a KLM állított még vissza napi egy járatot Amszterdamba. Az utóbbi egy hétben mintegy 100 induló- és érkező járat közlekedett Budapestről, illetve Budapestre.



A Budapest Airport speciális intézkedésekkel készül az utasforgalom lassú felfutására: folyamatosan fertőtlenítő takarítást végeznek, egyes munkavállalóiknak előírták a maszk viselését, több kézfertőtlenítőt helyeztek ki, és ügyelnek az emberek közti másfél méteres távolság betartására.



Áprilisban a ferihegyi repülőtéren mindössze 9870 utast kezeltek, miközben egy évvel korábban 1,3 millió utas használta a légikikötőt. Az átlagos napi utasforgalom tavaly áprilisban mintegy 44 500 volt, ez a szám idén áprilisban 329.



Az áruforgalom az idei évben eddig stabilnak mondható, mivel a dedikált cargo járatok, és az integrátorok (DHL, FedEx, UPS) járatai is menetrend szerint közlekednek. Az év első négy hónapjában Budapesten 43,4 ezer tonna árut kezeltek, 0,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.