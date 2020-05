Koronavírus

Segítséget nyújt a Nébih az állattartói adategyeztetéshez

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a járványhelyzetre tekintettel június 15-ig meghosszabbítja az állattartói adategyeztetés határidejét, emellett tanácsadással segíti azokat az állattartókat, akiknek tenyészetéhez több tartási hely tartozik, de azok szétválasztását még nem volt módjuk végrehajtani.



A Nébih szerdai közleményében felidézte, hogy egy 2018. december 23-ától hatályos előírás szerint azoknál a tenyészeteknél, amelyekhez eddig több tartási hely is tartozhatott, az állattartóknak tartási helyenként külön tenyészetet kell kialakítaniuk legkésőbb idén május 15-éig. Csak így biztosítható ugyanis, hogy a hatóság pontos információval rendelkezzen minden állatról, tudja, hogy egy adott állatot hol tartanak, illetve egy tenyészetben hány állatot tartanak. Mindez a hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele.



A Nébih április eleje óta ingyenes marhalevél-kiállítással és egyszerűsített e-ügyintézési felülettel ösztönzi az állattartókat az adategyeztetésre az előírások eredményes teljesítése érdekében.



A hatóság eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a bizonylatok kitöltése és benyújtása az állattartóknak így is nehézséget okozott, sokan nem tudták végrehajtani. Ráadásul az egyes telepek egyedi sajátosságai annyira eltérőek lehetnek, hogy egyénre szabott megoldásokra is szükség lehet az állatok megfelelő nyomon követésének biztosítása érdekében.



Mindezek alapján hosszabbította meg a Nébih a 2018-tól hatályos adategyeztetési előírás határidejét, és igény esetén személyre szabott támogatást is nyújt az érintett állattartóknak. A tanácsadás iránti igényt a hivatal ügyfélszolgálatán (enarufsz@nebih.gov.hu) jelezhetik az érintettek.



A Nébih emellett azt is lehetővé teszi, hogy akadályoztatás esetén az ügyfelek ugyanerre a címre, szkennelve küldjék be a változtatáshoz szükséges dokumentumokat. A cél, hogy a korlátozó intézkedésekből fakadó esetleges nehézségek miatt senki ne szenvedjen hátrányt, ugyanakkor az adategyeztetés is sikeresen megvalósuljon.



Az agrártámogatások minél gördülékenyebb igénybevétele érdekében a tenyészet adataiban bekövetkezett változást a Magyar Államkincstárnál is be kell jelenteni - hívta fel a figyelmet az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.