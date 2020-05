Koronavírus

A GVH is részt vesz a járvánnyal összefüggésben népszerűsített termékek nemzetközi ellenőrzésében

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is csatlakozott azokhoz az európai fogyasztóvédelmi hatóságokhoz, amelyek az Európai Bizottság koordinálása mellett átfésülik az online platformokon a COVID-19 járvánnyal összefüggésben népszerűsített termékek reklámjait - közölte a versenyhatóság csütörtökön az MTI-vel.



Az ellenőrzés célja, hogy kiszűrjék a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, és megelőzzék, hogy az európai fogyasztók ezek áldozataivá váljanak.



A GVH közleményében ismerteti: az Európai Bizottság szerint a COVID-19 járvánnyal összefüggésben népszerűsített termékekkel kapcsolatos csalások és tisztességtelen online kereskedelmi gyakorlatok elterjedése tapasztalható. Az ezek elleni összehangolt küzdelem érdekében a nemzeti hatóságokból álló Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (CPC Hálózat) március 20-án közös álláspontot fogadott el, amelyben felvázolta az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok megsértésének leggyakoribb eseteit.



Didier Reynders igazságügyi biztos felkérte a nagyobb online platformokat, hogy működjenek szorosan együtt a CPC Hálózattal, és tegyenek intézkedéseket a tisztességtelen gyakorlatok megszüntetése érdekében. A platformok pozitívan reagáltak Reynders biztos együttműködési felhívására, és előremutató, folyamatos lépéseket tettek a helyzet javításáért. Az Európai Bizottság kapcsolatba lépett számos, az e-kereskedelem és az online hirdetési piac kulcsszereplőit képviselő szakmai szövetséggel is.



A tisztességtelen kereskedők azonban kreatívak, és folyamatosan új módszereket találnak a fogyasztók megtévesztésére. Ezért a problémás esetek és az új típusú tisztességtelen gyakorlatok azonosítása, valamint a velük szembeni fellépés érdekében a CPC hatóságok megállapodtak abban, hogy egy gyors, összehangolt és egyidejű online ellenőrzést (úgynevezett sweep) folytatnak le.



Az ellenőrzés során a nemzeti hatóságok átvilágítják az általuk kiválasztott (hazai vagy globális) online platformokat, megvizsgálva például, hogy mely COVID-19 járvánnyal kapcsolatban népszerűsített termékkategóriák érhetők el, egyben rálátást kapnak a nagyobb internetes platformok proaktív módon végrehajtott intézkedéseinek hatékonyságára.

Részletesen ellenőrzik egyes kereskedők - a COVID-19 járvány következtében megnövekvő fogyasztói igényt kielégítő - termékekkel kapcsolatos ajánlatait és hirdetéseit, egyebek között azt, hogy ezek tartalmaznak-e olyan, a vírusfertőzés elleni hatékonyságra vonatozó ígéreteket, amelyek nincsenek alátámasztva; mennyire egyértelműek a termékek áráról, az árkedvezményekről és a szállítási feltételekről megjelenített információk; nem gyakorolnak-e a fogyasztókra nyomást a vásárlás ösztönzése érdekében, például azt állítva, hogy a termékekből hiány van, vagy gyorsan elkelnek; továbbá, hogy az e-boltok és platformok egyértelmű információkat nyújtanak-e azon kereskedő személyazonosságáról, földrajzi elhelyezkedéséről és elérhetőségéről, akitől a fogyasztó megvásárolja a termékeket.



Az átvilágítással kapcsolatos eddigi dokumentumok és a vizsgálat eredményéről készülő összefoglaló beszámoló az Európai Bizottság honlapján elérhetőek.



A GVH már korábban is átfésülte az online platformokat és webáruházakat a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban, és több eljárást is indított olyan vállalkozásokkal szemben, amelyek valószínűsíthetően tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak. A hatóság átfogó vizsgálatról készült összefoglalója, valamint ajánlásai a GVH honlapján megtekinthetők.



A GVH COVID-19 járvánnyal kapcsolatban már indított eljárást, ilyen volt a vírusokkal és baktériumokkal szemben védelmet kínáló termék reklámjának vizsgálata, illetve versenyhatósági eljárás indult az ÉkszerTV kézfertőtlenítőt is értékesítő műsora miatt.