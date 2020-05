Koronavírus-járvány

A gazdaság újraindításában a fejlesztésorientált gyógyszercégekre is szükség van

A fejlesztésorientált magyarországi gyógyszervállalatok a koronavírus-járvány hatására kialakult krízis enyhítésénél a kutatás-fejlesztésben, a magasan képzett munkaerő megtartásában, valamint a gazdaság számára elengedhetetlen egészséges munkaerő biztosításában is nélkülözhetetlenek - derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által végzett felméréséből, amelyet csütörtökön jutattak el az MTI-nek.



Az egyesület a felmérésben a saját tagjait, a magyar gyógyszerforgalom több mint 50 százalékát adó fejlesztésközpontú vállalatok topvezetőit kérdezte meg, az eredményeket a IV. Innovatív Gyógyszeripari Körkép tartalmazza.



A vizsgálatban megállapították, hogy a válaszadók szerint az innovatív gyógyszeripar leginkább a kutatás-fejlesztésen keresztül erősíti a magyar gazdaságot, hiszen az ágazat klinikai kutatások segítségével járul hozzá a hazai innovációhoz és egyúttal a nemzetközileg elismert tudás megszerzését is ösztönzi.



A megkérdezettek úgy vélték, az innovatív gyógyszeripar számára az is fontos, hogy korszerű terápiákkal segíti a megelőzést és gyógyítást, így hozzájárul az egészséges munkaerőhöz biztosításához.



A felmérésben részt vevők egy 5 pontos skálán adhatták meg, hogy véleményük szerint a következő 5-10 évben milyen mértékben nő majd az innovatív gyógyszeripar gazdasági súlya. A válaszadók 3,9, illetve 4 pontos értékelésükkel úgy gondolják, kis mértékben bővül majd a szektor hozzájárulása az EU-országok, a visegrádi országok, valamint Magyarország GDP-jéhez. A foglalkoztatást tekintve a megkérdezettek nem számítanak az ágazatban dolgozók - jelenleg 50 ezer ember - számának növekedésére. Az egészségügy finanszírozásánál azonban a vállalatvezetők már úgy vélték, hogy Magyarországon kis mértékben ugyan, de emelkedni fog a lakosonként egészségügyre költött összeg.

A közleményben Holchacker Péter, az AIPM igazgatója úgy fogalmazott: "az innovatív gyógyszergyártók partnerként támogatják a kormány válságkezelő lépéseit. A fejlesztésorientált hazai gyógyszercégek tevékenyen részt vesznek a koronavírus elleni küzdelemben, hozzájárulnak az egészségügyi rendszer működtetéséhez, munkahelyek biztosításával és a társadalom munkaképességének segítésével erősítik a magyar gazdaságot, valamint támogatják annak újraindítását is."



Az 1992-ben alapított Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 26 kutatás- és fejlesztésorientált gyógyszeripari vállalatot tömörít Magyarországon, amelyek értékben a magyarországi gyógyszerforgalom több mint 50 százalékát adják, tevékenységükkel pedig a GDP közel 1 százalékához járulnak hozzá.



A Magyarországon végzett gyógyszerfejlesztési klinikai vizsgálatok döntő többsége az innovatív gyártók megbízásából indul, és ezek évente közel 100 milliárd forint hozzáadott értéket jelentenek a magyar gazdaságnak. Az innovatív gyógyszeripari vállalatok árbevételük átlagosan 15,1 százalékát fordítják kutatás-fejlesztésre - olvasható az egyesület közleményében.