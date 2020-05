Koronavírus-járvány

Tízmillió liter sör romlott meg Franciaországban a járvány alatt

Franciaországban körülbelül 10 millió liter sört kell a közeljövőben megsemmisíteni, mert fogyasztásra alkalmatlanná vált a koronavírus-járvány alatt - írta az AFP. Ez négy olimpiai úszómedencényi mennyiséget jelent.



Jellemzően kisüzemi sörökről van szó, a legtöbb ilyen termék pedig szűretlen, pasztörizálatlan, ezért csak rövid ideig eltartható. A koronavírus-járvány korlátozó intézkedései miatt viszont nem tudták a söröket forgalomba hozni.



„A komlóban gazdag söröket ha sokáig tárolják, akkor igencsak megváltozik az illatuk, az ízük, az aromájuk legyengül" - mondta Maxime Costilhes a francia sörfőzdék egyesületének elnöke.



Az egyesület szerint a hirtelen és szigorú lezárások miatt esély sem volt megmenteni a söröket, amik egyébként az éves francia termelés egy kis százalékát teszik csak ki, de így is több millió euró veszteséget okoznak. Franciaországban évente nagyjából 2250 millió liter sört állítanak elő.



A veszteségek az elnök szerint azért is különösen súlyosak, mert a kisüzemi sörfőzés térnyerése miatt rengeteg fejlesztés történt 2019-ben, ezért a beruházások miatt egyébként is eladósodott főzdék nagyon nehéz helyzetbe kerültek. A főzdék több mint hetven százaléka számolt be több mint ötven százalékos bevételkiesésről március eleje óta.