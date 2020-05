Koronavírus

Gyorsabban utalja ki a NAV a visszaigényelt áfát a kkv-knak

Gyorsabban utalja ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a kis- és középvállalkozásoknak a visszaigényelt áfát, így az eddigi 75 nap helyett 30 nap alatt is megkaphatják azt - közölte Kis Péter András, a hivatal szóvivője kedden az M1 aktuális csatornán.



A szóvivő felhívta a figyelmet, hogy a megbízható kkv-k akár 20 nap alatt is visszakaphatják a pénzt, a kockázatos adózókra viszont nem vonatkozik a gyorsítás, nekik továbbra is 75 napos határidővel kell számolniuk. A gyorsítás a kkv-k likviditását segíti a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben - tette hozzá.



Tudatta, hogy a hivatal a jogosulatlan visszaigénylések kiszűrésére jelentős munkaerő-átcsoportosítás mellett differenciáltabb, több kockázati paramétert tartalmazó kockázatelemző rendszert alakított ki.



A szóvivő beszélt arról is, hogy a NAV videókkal segíti az szja-tervezet elfogadását, kiegészítését, valamint az adó 1+1 százalékának felajánlását.