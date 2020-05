Madárinfluenza

Nébih: Békés megyében is szűrik a baromfikat

A jelenleg korlátozás alatt nem álló baromfiállományokat is szűrik Bács-Kiskun, Csongrád és most már Békés megyében is - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján kedden.



Az intézkedés célja a madárinfluenza vírus terjedésének megakadályozása. Ezekről a területekről az ország bármely részébe irányuló szállításokat - függetlenül attól, hogy azonnali vágás vagy továbbtartás céljából történik - 48 órával a szállítás előtt egy vizsgálatnak kell megelőznie. A szállítmány elindításához nem kell megvárni a laboreredményt, amennyiben az azt megelőző klinikai vizsgálat kedvező eredménnyel zárult. Az intézkedés a naposbaromfi-kihelyezésekre nem vonatozik a közlemény szerint.



A madárinfluenza március 25-i megjelenése óta összesen 241 gazdaságban észlelték a betegséget Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében.