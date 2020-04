Nébih

Pizzásdobozokból volt a mennyezet a Heves megyei pizzériában - videó

Felfüggesztette a Heves megyében található pizzakészítéssel és házhoz szállítással foglalkozó Ász Konyha Kft. tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), miután a hivatal szakemberei számos súlyos higiéniai hiányosságot tártak fel a helyszíni ellenőrzésnél - közölte a Nébih szerdán az MTI-vel.



A pizzakészítő üzemben több helyiségben erősen szennyezett volt a padozat, az oldalfal és esetenként a mennyezet is, de olyan helyiségeket is találtak a Nébih ellenőrei, ahol pizzásdobozokból készítették a mennyezetet. A főzőkonyhában koszosak voltak a hűtőterek, néhány helyiségben a polcok is, sőt a higiénikus mosogatás és kézmosás feltételei sem voltak mindenütt adottak.



Mindezeken túl szennyezett volt a sütő, a szeletelő, a daráló, a darálóhoz használt tömőfa, a dagasztógép, a tésztanyújtó gép, továbbá a pizzatészta tárolására szolgáló műanyagládák is - közölte a Nébih. Az élelmiszerkezelésre szolgáló helyiségekben esetenként a technológiához nem kapcsolódó eszközöket tároltak, de még rovar- és rágcsálóirtásra használt méreganyagot tartalmazó doboz is akadt.



A Nébih az élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő hiányosságok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette. Ezen túlmenően a hatóság 10 tétel nem nyomonkövethető és 5 tétel lejárt minőségmegőrzési idejű élelmiszert azonnali hatállyal kivont a forgalomból és elrendelte az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítését.



Az egység az élelmiszerbiztonsági hiányosságok maradéktalan kijavítása után, a hatóság kedvező eredményű helyszíni szemléjét követően folytathatja a tevékenységét - olvasható a hivatal közleményében.