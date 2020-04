Koronavírus

A Ford fokozatosan újraindítja május 4-től európai üzemeit, köztük a romániai craiovait is

Az amerikai Ford járműgyártó fokozatosan újraindítja május 4-től európai üzemeit, köztük a dél-romániait is, amely Craiova városban működik - közölte kedden a gyártó.



Az amerikai vállalat a koronavírus-járvány miatt március 19-én függesztette fel a termelést a legtöbb európai üzemében. Közleményük szerint május 4-én a termelés egy váltásban indul a németországi Kölnben és Saarlouisban, valamint a román Craiovában. A spanyolországi Valenciában a Ford üzeme május 18-án kezdi újra a termelést, a nagy-britanniai Dagenhamben és Bridgendben még nem döntöttek a termelés újrakezdéséről.



Az amerikai vállalat a craiovai és a kölni üzemében hajtóműveket is gyárt, ezek termelése is fokozatosan indul újra május 4-től.



A cég közlése szerint felhívták a dolgozók figyelmét, hogy tartsák be a járványügyi megelőzési intézkedéseket. A gyárakban a távolságtartás szabályainak megfelelően alakították ki a közös munkatereket, folyamatosan figyelemmel kísérik a dolgozók egészségi állapotát.



A Ford Romániának 6 ezer dolgozója van, a dél-romániai craiovai gyárban az Ecosport és a Puma modelleket gyártják.



Romániában összesen két járműgyártó működik. A piacvezető Dacia április 21-től indította be fokozatosan a termelést, úgy tervezték, hogy május 4-én már teljes kapacitással fognak működni.



A két gyártó tavaly összesen 490 412 járművet szerelt össze romániai üzemeiben, ebből mintegy 350 ezret a Dacia.