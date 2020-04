Élelmiszerbiztonság

Nébih: biztonságosak a dobozos margarinok

2020.04.23

Élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelőek a dobozos margarinok, de néhány termék jelölésével akadtak kisebb-nagyobb problémák - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön, a legújabb termékteszt alapján.



A Nébih szakemberei 17 ízesítés nélküli, 39 és 60 százalék közötti zsírtartalmú margarin komplex ellenőrzését végezték el a Szupermenta termékteszt során.



A vizsgálati eredmények alapján az üzletekben kapható margarinok megfelelnek a jelölésen szereplő zsírtartalomnak, valamint a laktózmentes jelöléseknek is. Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal közleménye szerint a vizsgált termékek nem tartalmaztak nehézfémeket, és erukasavat is csak határérték alatti mértékben mutatott ki a laboratórium.



A tartósítószerek használata a margarinban általánosan elterjedt és megengedett, de azt minden esetben jelölni kell. A vizsgált margarinokban a jelölésük alapján 13-ban használtak tartósítószert, mindnél kálium-szorbátot. A laboratóriumi eredmények alapján a tartósítószer a jogszabályban meghatározott határérték alatt volt.



Négy terméken nem tüntettek fel az összetevők között tartósítószert, ezeknél is ellenőrizték az állítás valódiságát. Két terméknél valóban nem találtak hozzáadott tartósítószert, két terméknél viszont kis mennyiségben kimutatható volt, emiatt élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki a szakemberek. A bírságok összege az eljárási költségekkel együtt mintegy 460 ezer forint volt - közölte a Nébih.



Négy esetben akadtak olyan kisebb jelölési hibák, amelyek miatt az élelmiszer-vállalkozókat figyelmeztette a hivatal. A hibák javításáról intézkedési tervet kell benyújtaniuk a vállalkozásoknak.