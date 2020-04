Koronavírus

Újabb 2700 munkahely jön létre a gödi Samsung gyárban

Gödön - ahol a kormány az első gazdasági övezetet kijelöli - a Samsung gyár 1600 embernek ad munkát, de hamarosan fejlesztik az üzemet, további 2700 embert vesznek fel, így 4300-ra nőhet a ott foglalkoztatottak száma - mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Hozzátette, hogy a rendelet értelmében a kijelölt gazdasági övezetből származó adóbevételeket elsősorban a terület környékére kell költeni, így a Gödön, Csomádon és a Dunakeszin élők érdekeit is figyelembe kell venni. A kérdés arról szól, hogy ezt az összeget ki fogja elkölteni, a városvezetés vagy a "nagyobb kitekintéssel rendelkező" megye, vagyis komplexen kell kezelni ezt a kérdést- jegyezte meg.



Arról is beszélt, hogy amikor Magyarországon ezrek veszítik el a munkájukat a járvány miatt, nagyon fontos, hogy azokat a helyeket a kormány megpróbálja megerősíteni, ahol új munkahelyek jönnek létre. Erről szól a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, amely a nemzetgazdaság 18-20 százalékát "megmozgatja" - hangsúlyozta.



A Samsung-gyár fejlesztése 400-500 milliárd forintba kerül, ezzel ez az egyik legnagyobb fejlesztés az országban. A beruházás egyben technológiai váltást is jelent, hiszen elektromos autókhoz gyártanak akkumulátorokat az üzemben - ismertette.



Kérdésre elmondta azt is, a különleges gazdasági övezetek létrehozása egy lehetőség, amivel a kormány segíteni tud azokon a területeken, ahol munkahelyteremtés zajlik. Ez egy gazdaságvédelmi lépés - hangsúlyozta.



Hozzátette, egyelőre egy ilyen övezet van, de a lehetőség nyitva áll, hogy továbbiak jöjjenek létre.



Az államtitkár az M1 aktuális csatorna műsorában elmondta azt is, egyéni politikai érdekek sem írhatják felül a munkahelyteremtés fontosságát. Hozzátette, hogy Gödön jelenleg kaotikus politikai viszonyok vannak, hiszen az ellenzéki polgármester - korrupció vádjával - feljelentette a két alpolgármestert, és viszont.



Ez nem kedvez a munkahelyteremtésnek, és 4600 ember megélhetése nem kerülhet veszélybe emiatt - fogalmazott Tuzson Bence.