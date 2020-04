Koronavírus-járvány

31,5 milliárdos magyar bértámogatási programot hagyott jóvá az Európai Bizottság

Engedélyezte az Európai Bizottság a magyar kormány 31,5 milliárd forintos bértámogatási programját, amely a kutatás-fejlesztésben érdekelt vállalatoknak nyújt segítséget - írta az Eurológus.



A most jóváhagyott magyar programnak köszönhetően a kutatóknak és a cégeknek a koronavírus-járvány alatt és után sem kell leállniuk a kutatás-fejlesztéssel. "Meg kell őriznünk a munkahelyeket az innovatív szektorokban annak érdekében, hogy a válság után az európai gazdaság visszaállhasson a rendes kerékvágásba" – írta a döntést bejelentő közleményében Margrethe Vestager, digitális ügyekért és versenyjogért felelős biztos.



Még márciusban jelentette be az Európai Bizottság, hogy a járvány gazdasági kárait enyhítendő, kivételt fog tenni az uniós versenyjogi szabályokban, és engedélyezi azokat a támogatásokat, amelyeket a tagállamok a bajbajutott vállalkozások megmentésére vagy az egészségügyi fejlesztésekre szánnak.



A Bizottság egyik legfontosabb és kizárólagos hatásköre, hogy biztosítsa a tiszta és méltányos versenyt az uniós belső piacon. Ezért a tagállamoknak előzetes engedélyt kell kérniük, ha anyagi segítséget vagy adókedvezményt akarnak egy vállalatnak adni, és ha mégis megteszik jóváhagyás nélkül, komoly szankciókkal kell szembenézniük.



A rugalmas válságkezelés jegyében most azonban nemhogy kivételt tettek, hanem létrehoztak egy olyan munkacsoportot is a Bizottságon belül, amely 24 órán belül képes a támogatási javaslatokat elbírálni.



Korábban a Bizottság már jóváhagyott egy 50 milliárd forintos közép- és nagyvállalkozások támogatására szánt programot, és egy 350 milliárd forintos csomagot is, amely az európai strukturális alapokból finanszírozott közvetlen támogatásokon, kölcsönökön és tőkebefektetési intézkedéseken keresztül segíti a magyar vállalkozásokat.