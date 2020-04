Koronavírus-járvány

AM-államtitkár: az idén is biztosított a magyar emberek élelmiszerellátása

A magyar mezőgazdasági termelés 2020-ban is megfelelő módon tudja biztosítani az emberek élelmiszerellátását - mondta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára kedden, az M1 aktuális csatorna műsorában.



Feldman Zsolt jelezte: ugyanakkor a mezőgazdaságon belül több szektort is közvetlenül érint a koronavírus-járvány negatív hatása. Példaként azokat a zöldség- és húsbeszállítókat említette, akik a turizmus és a vendéglátás területén építették ki kapcsolataikat, mivel ezeknek a cégeknek a piacai bezáródtak, így most ők vannak a legnagyobb bajban.



Kiemelte, hogy a magyar kormány elkötelezett az agrárium támogatásában, ezt támasztja alá, hogy az uniós támogatások mellett évente még 100 milliárd forintot költenek a termelők támogatására.



Ezért fontos magyar sikernek tekinthető, hogy az Európai Unió lehetőséget adott az átmeneti nemzeti támogatások továbbvitelére, így több mint 7000 juhtartó, több mint 6500 húsmarhatartó gazdaság és több mint 1000 dohánytermelő számára továbbra is tudnak a nemzeti költségvetésből finanszírozott agrártámogatásokat biztosítani - emelte ki az államtitkár.