Koronavírus - Új piaci lehetőségek is születnek járvány idején

A járvány és a védekezés több iparágat is ellehetetlenít, de helyenként segítheti hasznos gyakorlatok elterjedését, új igényeket és piaci lehetőségeket is szül, például az házhozszállítás, a faktoring, vagy a csomagkézbesítés területén. 2020.04.02 19:20 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egyik fő terület az elektronikus szolgáltatások elterjedésének gyorsulása például a bankkártyás fizetés területén. Ugyanebbe a körbe tartozik az elektronikus számlázás, közszolgáltatásoknál az elektronikus kapcsolattartás a szolgáltatóval.



A Nemzeti Közművek (NKM) például új e-számla kampányt indít április 2. és július 2. között. A környezetbarát e-számlára váltó ügyfelek minden új villamos energia, vagy földgáz e-számla regisztráció után 500 forint számlajóváírást kapnak, és a szolgáltató további 500 forinttal támogatja a hazai ellátó központnak minősített Szent László Kórház (DPC-OHII) alapítványát - közölte az NKM csütörtökön az MTI-vel. A papírmentes számlázás olcsóbb a szolgáltatónak, az ügyfélnek és egyben környezetbarát is.



Márciusban háromszor annyian érdeklődtek a Takarék Faktorháznál a faktorálás iránt, mint februárban, elsősorban a hónap második felében, a veszélyhelyzet kihirdetése után ugrott meg a megkeresések száma - közölte a Takarék Faktorház az MTI-vel. A faktorálás nem hitel, hanem a vevőkövetelések megfinanszírozása, ezért jó megoldás egy cég likviditási problémáira a jelenlegi körülmények között, amikor a banki folyó- és forgóeszközhiteleket nehezebb elérni - hívta fel a figyelmet a Takarék Faktorház. Tájékoztatásuk szerint az elmúlt hetekben sokan azért fordultak e szolgáltatás felé, mert tartanak attól, hogy a vevőik csak hosszabb határidővel, vagy egyáltalán nem tudnak majd fizetni. Szeretnének minél hamarabb hozzájutni a pénzükhöz, hogy saját kintlévőségeiket rendezzék, fizetést adjanak munkavállalóiknak, illetve alapanyagot szerezzenek be.



Az egyik legnagyobb internetes ételrendelő portál, a NetPincér arról tájékoztatott, hogy az elmúlt három hétben több mint 900 étterem jelezte csatlakozási szándékát a hálózatukhoz, amelynek eddig országosan kétezer tagja volt. Az étel-házhozszállítás iránt megnövekedett igény kielégítésére 200 új futárpartnert szerződtettek. A cég több száz bajba jutott étteremnek tette lehetővé országszerte 27 településen a díjmentes házhozszállítást a hónap végéig.



Miközben a légi utasforgalom szinte teljesen leállt, megnőtt az igény a légi-árufuvarozásra. Így például az Emirates, teherszállító repülői április végéig hetente hozzák Magyarországra a járvány elleni védekezést segítő árukat - közölte a légitársaság az MTI-vel csütörtökön. Az Emirates SkyCargo alkalmanként 100 tonna szállítmányt hoz a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A Kínából érkező csomagok arcvédő maszkokat, orvosi eszközöket és elektronikai felszereléseket tartalmaznak - írták. A Wizz Air arról számolt be, hogy a múlt hét végén több járaton is hozott a magyar kormány által a koronavírus-járvány elleni védekezéshez rendelt egészségügyi eszközöket Kínából. A hét elején pedig a magyar kormány megbízásából több mint 450 magyar állampolgárt hoztak haza az Egyesült Államok több városából.