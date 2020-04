Gazdaság

Koronavírus - Az EU 100 milliárd eurót biztosít a munkahelyek és vállalkozások fenntartása érdekében

Az Európai Unió 100 milliárd eurót biztosít a munkahelyek és vállalkozások fenntartása érdekében, a támogatást a tagállamok kedvező feltételekkel nyújtott kölcsönök formájában vehetik igénybe. 2020.04.02 15:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön Brüsszelben jelentette be az unió válságkezelő csomagját, amelynek célja, hogy megszüntesse a járvány okozta gazdasági szakadékot az uniós tagállamok között.



"Az uniós költségvetésében rendelkezésre álló összes eurót átirányítjuk a válság kezelésére, és lehetővé tesszük, hogy a finanszírozás gyors és hatékony legyen. Az európai szolidaritás jegyében mindent megteszünk nemcsak az életek, de a megélhetések megmentéséért" - hangsúlyozta az elnök.



A bizottság által "szolidaritási pénzügyi eszköznek" nevezett csomag azt hivatott biztosítani, hogy a tagállami munkavállalók megélhetése ne kerüljön veszélybe, a vállalkozásokban alkalmazottak rövidített munkaidőben dolgozhassanak és továbbra is fizetni tudják bérleti díjaikat, számláikat elősegítve ezáltal a gazdaság stabilizálását.



A kölcsönökkel a válság által legjobban sújtott tagállomokat kívánják elsősorban támogatni, de minden tagállamnak lehetősége van arra, hogy pénzügyi garancia ellenében, a támogatáshoz folyamodjon.



A pénzügyi eszközre vonatkozó bizottsági javaslatot jövő kedden tárgyalják videokonferencia keretében a tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei.



Ugyancsak csütörtökön az Európai Bizottság javaslatot tett az európai halászok és mezőgazdasági termelők támogatására is, mivel ők alapvető szerepet játszanak az élelmiszer-ellátás folyamatos fenntartásában a koronavírus-járvány ideje alatt is.



A javaslat elsősorban az Európai Tengerügyi és Halászati Alap rugalmas alkalmazását terjeszti elő, amely lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy támogassák a halászokat és az akvakultúrával foglalkozó gazdálkodókat.



A mezőgazdasági termelőkkel kapcsolatos intézkedések egyebek mellett magukba foglalják azt is, hogy a termelőknek több idő álljon rendelkezésre a támogatási kérelmek benyújtására. A gazdálkodók pénzforgalmának növelése érdekében a Bizottság javasolja a közvetlen kifizetések előlegeinek növelését, továbbá a helyszíni ellenőrzések csökkentését az adminisztráció megkönnyítése érdekében.