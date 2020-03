Járvány

Koronavírus - Kéz- és felületfertőtlenítő gyárrá állította át egyik üzemét a Mol Almásfüzitőn

A koronavírus elleni védekezés érdekében a Mol megkezdte a Magyarországon hiánycikknek számító kéz-, és felületfertőtlenítő termékek gyártását, a vállalatcsoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó Mol Lub Kft. mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.



Az egység a nap 24 órájában, három műszakban megállás nélkül dolgozik és termeli ki a napi mintegy 50 000 literes mennyiséget, amivel a Mol jelentősen hozzá tud járulni a koronavírus okozta higiénés helyzet eredményes kezeléséhez.



A két új termék receptúrája az WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. A kézfertőtlenítőhöz szükséges etanolt magyar forrásból szerezte be a Mol Lub, így magyarországi beszállítótól, magyarországi cég állítja elő a hazai higiéniás termékeket.



Az első legyártott mennyiségeket a Mol Lub már le is szállította az Operatív Törzs által meghatározott és a koronavírus kezelésében kiemelt fontossággal bíró állami intézményeknek (például kórházaknak, hulladékkezelőnek, közüzemeknek) és önkormányzatoknak. A termelés és a kiszállítás folyamatos lesz, ezzel megszűnhet az ellátási probléma.



A Mol finomítóiban, üzemeiben és töltőállomásain dolgozó szakembereit is ezzel a fertőtlenítőszerrel védi a vírus ellen annak érdekében, hogy mindig megfelelő létszámú állomány tudja biztosítani az ország energiaellátását. A Mol Lub egyúttal azon is dolgozik, hogy mihamarabb elindulhasson a termék kiskereskedelmi értékesítése, hogy a lakosság is hozzáférhessen a jelenleg hiánycikknek minősülő termékhez.



A Mol Hygi egyelőre 2 literes, újrahasznosítható műanyagból készült flakonban érhető el, de a Mol Lub kisebb kiszereléseket is alkalmaz majd a jövő hónaptól. Közölték, hogy ezen felül a Mol-csoport Szlovákiában és Horvátországban is megkezdi fertőtlenítők gyártását a helyi üzemeiben az országos igények lefedésére.



Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a közleményben kifejtette, az egész világon hiánycikk a fertőtlenítőszer, ami a koronavírus elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze. "A járványhelyzet fokozódásával úgy döntöttünk, hogy almásfüzitői üzemünk egyik gyártósorát a vírus elleni védekezés szolgálatába állítjuk. Egyúttal szoros egyeztetésben Magyarország kormányával megkezdtük a termékek kiszállítási rendszerének kidolgozását is" - mondta.



Az elnök-vezérigazgató kiemelte, rendkívüli helyzetek, rendkívüli megoldásokat igényelnek. Rekordidő, mintegy két hét alatt sikerült átállítani a gyárat, megszerezni a szükséges engedélyeket és kialakítani a gyártási folyamatokat. "Nagyon reméljük, hogy az Almásfüzitőn előállított kézfertőtlenítők érdemi segítséget adnak a járvány elleni védekezésben" - tette hozzá.

"Szeretném megköszönni Mol Lub-os kollégáimnak ezt az emberfeletti munkát. Ez is jól mutatja a Mol-csoport munkavállalóinak elköteleződését az ország biztonsága és energiaellátása iránt. Amíg a Mol működik, az ország működik. Felelősségünk, hogy mindenáron biztosítsuk a hazai energiatermelést, finomítást, szállítást és kereskedelmet - még a legnehezebb időkben és gyakran nagy áldozatok árán is. De ezeket az áldozatok a Mol-csoport mindig meg fogja hozni. - fogalmazott Hernádi Zsolt a közleményben.