Koronavírus-járvány

Eddig bírják a magyar cégek a béreket fizetni

Egy 30 ezres magyarországi cégmintát vizsgálva az derült ki, hogy a cégek negyedének alig egy hónapra elegendő likviditási tartaléka van a bérköltségek kifizetésére, további 43 százalékuknak pedig csak három hónapra elegendő ez – derül ki a Via Credit elemzéséből. Sok tízezer cég sok százezer munkavállalója van most veszélyben.



Az elemzés azt vizsgálta, hogy a beszámoló adatai szerinti havi átlagos bérköltségekre hány havi fedezetet ad a cégek pénzeszközállománya, azaz bevétel és egyéb költség nélkül hány havi bért tudnak kifizetni a vállalatok. A 30 ezres mintában a vállalatok átlagosan 55 főt alkalmaznak, így összesen 1,67 millió embernek adtak munkát. Havonta 312 ezer forintot költöttek egy főre, bérekre és járulékokra. A cégek felének van négyhavi bér kifizetésre elegendő tartaléka, feltételezve, hogy más költségük és bevételük sincs ebben az időszakban. A cégek negyedének alig egy hónapra elegendő a likviditása – derül ki a Portfolio összeállításából.



Ez egy elméleti érték, mert nem feltételezhető, hogy a cégeknek ne lenne egyéb felmerülő kiadása és bevétele, hitelkerete. A 30 ezer cégből 13 ezer (43%) az, melyeknek három hónapra elegendő a tartaléka. A méret szerinti eltérések:



- A 24 ezer vizsgált kisvállalat fele 4 havi tartalékkal rendelkezik, de negyedüknek már nincs csak 40 napra tartaléka. 40 százalékuknak pedig 3 hónapnál kevesebb a tartaléka. Ahol kevesebben dolgoznak, azok a vállalatok jobban állnak.

- Az ötezer középvállalat fele részben rendelkeznek legalább 3 havi tartalékkal.

- Az 1300 nagyvállalat mutatója a leggyengébb, náluk a 2 havi tartalék sem jön össze átlagban. Jelentős részük multinacionális vállalat, ahol a működésre az a jellemző, hogy az anyavállalat pont annyi pénzt tart a számlán, amennyi szükséges.



A mérettel együtt az átlagbérek is nőnek, nagyvállalatok például kétszer annyi bért fizetnek, mint a kisvállalatok – így a nagyvállalat akár a bérek átmeneti csökkentésével is tud likviditást teremteni. A banki egyenleg alapján meghozott döntés először a kisvállalatokat fogja lépésre kényszeríteni.