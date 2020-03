Járvány

Koronavírus - A szerb gazdaság 2 százalékot visszaeshet a járvány következtében

A szerb gazdaság a várt 4 százalékos növekedés helyett 2 százalékos csökkenésre számíthat az új típusú koronavírus-járvány gazdaságra mért csapása miatt - közölte Aleksandar Vucic szerb elnök hétfő esti rendkívüli sajtótájékoztatóján.



Arra kérte a magánvállalatok vezetőit, tartsanak ki, ne bocsássák el a dolgozókat, és az állam ezért hálás lesz, a legkitartóbb vállalatok támogatására 2,5 milliárd eurót (mintegy 880 milliárd forint) fordít. A közszférában dolgozók béreit nem csökkentik, és a nyugdíjakat is a mostani szinten tartják - tette hozzá.



A szerb államfő azt is bejelentette, tömeges tesztelésbe kezdenek, hogy jobban nyomon követhető legyen a járvány terjedése, és lassítható legyen a folyamat. Mint mondta, azok viszont, akik megszegik a kormány szükségállapotban hozott intézkedéseit, súlyos büntetésekre számíthatnak, a karantén szabályait megszegők például 3-tól 12 évig terjedő börtönbüntetést kapnak.



Szerbiában 222-ről 249-re nőtt a fertőzöttek száma, a járvány eddig három halálos áldozatot követelt.



Montenegróban keddre 27-ről 29-re nőtt a fertőzöttek száma. Az orvosok nyílt levélben kértek segítséget a kormányfőtől: közölték, hogy nincsenek meg a megfelelő körülmények a betegek kezelésére, hiány van maszkokból, kesztyűkből, tesztekből, és a megfelelő protokollt sem tartja be mindenki.



Koszovó - ahol egy nap alatt 35-ről 61-re nőtt a fertőzöttek száma - kijárási tilalmat vezetett be 10 és 16, valamint 20 és hajnali 6 óra között. A kormány lépését jogászok és az államfő is bírálta, mert anélkül hozták meg a döntést, hogy korábban szükségállapotot hirdettek volna, véleményük szerint pedig ilyen körülmények között a mozgásszabadság korlátozása alkotmányellenesnek minősül.



Észak-Macedóniában is szigorítottak a kijárási tilalmon. Annak érdekében, hogy elkülönítsék egymástól a leginkább veszélyeztetett csoportot, vagyis az időseket, valamint a vírushordozók többségét, vagyis a fiatalokat, megtiltották a 67 éven felülieknek, hogy 5 és 11 óra között az utcára lépjenek, míg a 18 éven aluliak nem hagyhatják el otthonaikat 12 és 21 óra között, míg 21 és 5 óra között általános kijárási tilalom van érvényben. Az országban vasárnap 114-ről 136 növekedett a fertőzöttek száma, a betegség szövődményeibe eddig ketten haltak bele.