Járvány

A bankok nem tudják teljesíteni Orbán bejelentését - nem lesz hitel?

Komoly kihívás a bankoknak, hogy teljesítsék a kormány szerdai, 5,9 százalékos THM-re vonatkozó bejelentését, és az sem egyértelmű, hogy milyen termékre vonatkozik a maximalizált törlesztési mutató. 2020.03.18 20:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése után a fogyasztási hitelek THM-e is 5,9 százalék lehet legfeljebb. Kérdés, hogy mit lépnek erre a bankok.



A koronavírus járvány okozta gazdasági kihívások miatt Orbán Viktor miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy a kormány elfogadja a Magyar Nemzeti Bank javaslatát és a már másnaptól felvehető fogyasztási hitelek teljes hitelköltség mutatóját 5,9 százalékban maximalizálja. Nem egyértelmű azonban, hogy pontosan mely termékekre vonatkozik a maximalizálás. Míg a szerda délelőtti MNB-ajánlás konkrétan a személyi kölcsönöket említi, addig a miniszterelnök videójában fogyasztási hitelekről beszél, amelyek közé tartozik a személyi kölcsön is, de az olyan termékek is, mint a jellemzően sokkal drágább hitelkártya vagy folyószámla hitel is.



Egyelőre tehát nem egyértelmű, hogy mely kölcsönökről van szó, ebben valószínűleg a Magyar Közlöny ide vonatkozó része ad majd eligazítást, az viszont bizonyos, hogy a kölcsön hitelösszegre vetített teljes költsége nem lehet magasabb, mint 5,9 százalék.

Akkor csütörtöktől nem lehet személyi kölcsönt igényelni?

Ugyanakkor a Bank360.hu szakértői megjegyzik: egy ilyen gyors és hirtelen változásra nem voltak felkészülve a pénzintézetek. Az ehhez hasonló új hitelkonstrukciók bevezetését több hetes előkészület előzi meg, az új termék megjelenése előtt pedig hirdetményben közlik termék részleteit. A teljes feladatra a bankoknak most kevesebb, mint egy napjuk maradt.



Kérdéses, hogy a pénzintézetek tudnak-e ilyen alacsony kamatszinten hitelezni. Csak összehasonlításként: 2019-ben az átlagos THM 13 százalék felett volt például a nagyon népszerű személyi hiteleknél, ezt kell most egyik napról a másikra lecsökkenteni 5,9 százalékra. Egy kölcsön kihelyezésének ráadásul van egy fix költsége is, amit egy alacsonyabb hitelösszegű és rövidebb futamidejű hitel nem fog kitermelni, így kérdéses, hogy megéri-e majd a bankoknak így finanszírozni, azt is számításba véve, hogy az ügyfélkockázati kamatfelár sem tud beépülni az árba.



A Bank360.hu szerint ezért az 5,9 százalékos THM-mel ellátott termékhez állami kamattámogatásra és kezességvállalásra lehet szükség, hiszen az sem egyértelmű, hogy milyen ügyfélkör kaphatja meg a nagyon kedvező kölcsönt, milyen feltételeknek kell megfelelniük az igénylőknek.



A Bank360.hu szerint éppen ezért még nem érdemes holnap egyből a bankba rohanni 5,9 százalékos személyi kölcsönért. A bankoknak időre lesz szükség, hogy kidolgozzák az igénylés feltételeit. Addig is érdemes a Bank360.hu 5,9 százalékos személyi kölcsön értesítőjére feliratkozni, hiszen így elsők között értesülhetünk arról, hogy mely banknál érhető el az új típusú kölcsön.