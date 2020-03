Járvány

Koronavírus - A bankszövetség dolgozik a hiteladósok pénzügyi helyzetének stabilizálásán

Vannak olyan területek, ahol elkerülhetetlen bizonyos hiteltörlesztési moratórium kihirdetése, más területeken egyéb ismert adósvédelmi eszközök használatát veszik számba. 2020.03.17 17:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Bankszövetség aktívan dolgozik az önhibájukon kívül bajba került, hitellel rendelkező családok és vállalatok pénzügyi helyzetének stabilizálásán, folyamatosan vizsgálja a leginkább sújtott ágazatok és vállalkozások helyzetét, a munkahelymentő pénzügyi megoldási lehetőségeket - közölte a szervezet az MTI-vel kedden.



Mint írják, finanszírozási szempontból vannak olyan területek, ahol elkerülhetetlen bizonyos hiteltörlesztési moratórium kihirdetése, más területeken egyéb ismert adósvédelmi eszközök használatát veszik számba. Ezek a stabilizáló lépések elősegítik a krízisidőszakon való túljutást, egyúttal a veszélyhelyzetet követően megalapozhatják a gazdaság minél gyorsabb megerősödését - teszik hozzá.



Hangsúlyozzák: a bankszektor minden körülmények között biztosítja a folyamatos rendelkezésre állást, az üzletmenet folytonosságát, a digitális szolgáltatások elérhetőségét és a készpénzforgalmat a gazdaság vérkeringésének fenntartásához. Ugyanakkor számításba kell venni, hogy a bankszektor úgy készül a gazdaságmentő lépésekre, hogy közben maga is óriási kihívás előtt áll, az ügyfélkör gazdasági nehézségei a bankok mérlegében is hatványozottan és veszteséget eredményezően fognak megjelenni.



A Magyar Bankszövetség eljuttatta gazdaságvédő javaslatcsomagját az illetékes kormányzati egységhez, és minden releváns egyeztetésen magas szinten, döntőképes vezetőkkel képviseli a szektort.



E mellett továbbra is szakmai ajánlások kiadásával kívánja segíteni a pénzügyi szektor és az ügyfelek felkészülését, és a veszélyhelyzet hatásainak enyhítését. A szervezet a kormányzati operatív törzs intézkedéscsomagjait követve, szorosan együttműködik a pénzügyi akciócsoporttal és a gazdasági újraindítási akciócsoporttal, valamint a Magyar Nemzeti Bankkal - írják.