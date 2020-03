Felmérés

A magyarok 4 százaléka végzett feketemunkát az elmúlt egy évben

A legtöbb feketén nyújtott szolgáltatás között az első helyen a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak. 2020.03.02 20:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az európaiak 33 százaléka, a magyarok 38 százaléka ismer olyan embert, aki feketén dolgozik, miközben uniós szinten 3 százalék, Magyarországon pedig 4 százalék azok aránya, akik be nem jelentett fizetett tevékenységet végeztek az elmúlt 12 hónapban - derült ki az Európai Bizottság felméréséből a feketemunka jelenségéről, amelyet hétfőn ismertettek.



A bizottság közleménye szerint a feketemunka legjellemzőbb esetei közé tartozik, amikor egy kereskedő, illetve szolgáltató nem ad számlát az elvégzett munkáról.



A felmérésben megkérdezettek egytizede nyilatkozott úgy, hogy fizetett az elmúlt évben számla nélkül szolgáltatásért, Magyarországon ez az arány 15 százalék volt.



A válaszok alapján a legtöbb feketén nyújtott szolgáltatás között az első helyen a ház körüli javítási és felújítási munkák állnak. Erről az unió egészében a válaszadók 30 százaléka, Magyarországon 33 százaléka nyilatkozott így.



Második helyen a fodrászati és szépségápolási kezelések állnak uniós szinten 27 százalékkal, Magyarországon 48 százalékkal.



Uniós szinten a válaszadók 19, míg Magyarországon 30 százaléka monda azt, hogy az autók, mobiltelefonok és egyéb tárgyak javítása esetében tapasztaltak feketén végzett munkát.



Megjegyezték továbbá, hogy az élelmiszer-vásárlás során az uniós válaszadók 16 százaléka, a magyar válaszadók 40 százaléka találkozott azzal, hogy nem kapott számlát a termékért.



Az Európai Bizottsági arról is beszámolt, hogy kampányt indított a feketemunka és a feketefoglalkoztatás felszámolásáért.



A kezdeményezés arra kívánja felhívni a munkavállalók, a vállalkozások és a szakpolitikai döntéshozók figyelmét, hogy a be nem jelentett foglalkoztatás megfosztja a munkavállalókat attól, hogy szociális védelemben részesüljenek, torzítja a cégek közötti versenyt, és óriási veszteséget okoz az államháztartásoknak.