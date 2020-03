Járvány

Koronavírus - Jelentősen csökkenti kapacitásait a Lufthansa és a Ryanair

Jelentősen, akár negyedével is visszavágja Európa két legnagyobb légitársasága, a Lufthansa és a Ryanair az európai járatok számát április végéig.

A Lufthansa tájékoztatása szerint kevesebb járat indul el Milánóba, Velencébe, Rómába, Veronába, Torinóba, Bolognába, Anconába és Pisába, az Austrian Airlines 40 százalékkal csökkenti a felkínált ülőhelyek számát, az Eurowings és a Brussels Airlines római, velencei és milánói összeköttetésén repül majd kevesebb repülőgép.



A német légitársasági csoport a múlt héten már rendkívüli pénzügyi intézkedéseket vezetett be, hétfői közlésük szerint tovább csökkentették a személyi és anyagi jellegű ráfordításokat, a projektek költségvetését.



A Ryanair MTI-hez eljuttatott közleményében szintén 25 százalékos kapacitás-csökkentést jelentett be április 8-ig a teljes európai hálózaton. Hozzátették ugyanakkor, hogy többnyire olasz járatokat érint az intézkedés. Az ír diszkont légitársaság német versenytársával együtt a jelentősen visszaeső kereslettel magyarázta a járatszám-csökkentést.



A légicégeket tömörítő Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) az MTI-nek is megküldött közleményében azt javasolta, hogy függesszék fel a repülőtéri résidőkre vonatkozó egyes szabályokat. Ezek kimondják, hogy egy légitársaság csak akkor tarthatja meg a résidőket a következő szezonra, ha azokat legalább 80 százalékban felhasználja. A légi utazás iránti igény csökkenésével azonban az IATA szerint nincs értelme ezen szabály alkalmazásának, és a társaságoknak most flexibilitásra van szükségük, hogy üzemük biztosított legyen.



A Budapest Airport pedig azt jelentette be, hogy a LOT lengyel légitársaság törölte március 3-i, 10-i, 17-i és 24-i Budapest-Szöul járatait.