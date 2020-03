Gyász

Elhunyt Jack Welch, a General Electric egykori legendás elnök-vezérigazgatója

Vasárnap 84 esztendős korában elhunyt Jack Welch, a General Electric egykori legendás elnök-vezérigazgatója - jelentette be hétfőn közleményben Larry Culp, a General Electric (GE) jelenlegi vezetője.



Közleményében Culp hangsúlyozta: "Jack a GE szíve volt fél évszázadon keresztül. Átformálta vállalatunk és az üzleti élet arculatát. Tiszteletben fogjuk tartani örökségét, pontosan azzal, amit ő akarna tőlünk: hogy továbbra is győzelemre visszük a céget".



Donald Trump amerikai elnök a Twitteren fejezte ki együttérzését az elhunyt családjának és azt írta: "egyetlen olyan vállalati vezető sem volt, mint 'neutron' Jack".



Welch 1981 és 2001 között állt a vállalatbirodalom élén, és akkoriban az amerikai gazdasági sajtó csakis dicsérte és elismerte őt. A vállalatvezetésről szóló könyvek sikerszerzője is volt.



A kinevezése utáni 30 évben teljesen új menedzseri stílussal alakította át és tette az Egyesült Államok legjövedelmezőbb cégévé a GE-t, amelyet még Thomas Edison alapított. Néhány év alatt megvált a nem jövedelmező üzletágaktól, több mint 100 ezer munkahelyet szüntetett meg, és közben folyamatosan arra bíztatta menedzsereit, hogy bocsássák el a legrosszabbul teljesítő munkatársakat, magukat a dolgozókat pedig újabb és újabb normákkal ösztökélte jobb teljesítményre. Közben üzleti vezetők olyan új nemzedékét nevelte fel, akik később amerikai nagyvállalatok élére kerültek.



"Az én dolgom nem az, hogy az üzletmenet minden egyes részletét ismerjem, hanem az, hogy olyan embereket alkalmazzak, akik jól működtetik az üzletet" - idézte 1999-ben adott, szakmai hitvallását tükröző nyilatkozatát hétfőn a The Wall Street Journal című lap.