Újabb termékét kellett visszahívnia a Lidlnek, mert vesebetegséget okozó toxint tartalmaz

A fügés termékben penészgombák által termelt Ochratoxin A jelenlétét mutatták ki, amely hosszú időn át történő fogyasztása vesebetegséget okozhat.

Ochratoxin A-val szennyezett, spanyol eredetű fügedesszert miatt riasztott a ciprusi hatóság. A termékből a hazai Lidl üzletekbe is érkezett. A Nébih a RASFF rendszeren keresztül értesült a problémáról, emellett – felelős vállalkozóként – a visszahívásról a Lidl Magyarország is tájékoztatta a hivatalt.



A termék adatai:



A termék neve: Deluxe Aszalt füge tallér egész mandulával, 200g (Fig Bread with almonds – A Mediterranean Taste Experience)

Tételszám: L-65409

Minőség-megőrzési idő: 20/03/2020



A Nébih kéri a lakosságot, hogy aki vásárolt a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből, ne fogyassza el azt, hanem vigye vissza bármely Lidl üzletbe, ahol a vételárat – a vásárlást igazoló nyugta nélkül is – visszatérítik.



Az ochratoxin A-ról

Az ochratoxinok egyes penészgombák által termelt méreganyagok, melyek közül az ochratoxin A a legjelentősebb, egy erősen toxikus anyag. Fő támadási pontja a vese, azonban májat, idegrendszert, immunrendszert és a reproduktív szerveket károsító hatását is igazolták. Állatkísérletek bizonyították azt is, hogy rákkeltő anyag. A toxin különböző élelmiszerekben, pl. gabonában, hüvelyesekben, kávéban, sörben, szőlőlében, mazsolában, borban, kakaóban, mogyorófélékben, fűszerekben előfordulhat. Bár az élelmiszerek előállítása során folyamatosan törekednek arra, hogy csökkentsék az ochratoxinok szintjét, bizonyos mértékű jelenlétük elkerülhetetlennek tekinthető, ezért határértékkel szabályozzák eltűrhető mértékű előfordulásukat. Megbetegedéstől azonban csak akkor kell tartani, ha valaki hosszú időn keresztül, rendszeresen fogyaszt határértéket meghaladó ochratoxin tartalmú élelmiszereket. Egyszeri vagy rövid időszakon keresztül történő fogyasztásától egészségártalom nem valószínűsíthető.

A termékvisszahívás kizárólag a 20.03.2020 minőségmegőrzési idejű és L-65409-es tételszámú Deluxe Aszalt füge tallér egész mandulával, 200g terméküket érinti, a termék más minőségmegőrzési idejű tételeire, illetve a Lidl által forgalmazott más termékekre a visszahívás nem vonatkozik.



A termék gyártója, a Paiarrop elnézést kér az okozott kellemetlenségért.