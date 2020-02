Aláírták

Tízszázalékos béremelést kapnak az FKF fizikai dolgozói

Az MTI-nek csütörtökön megküldött FKF-közlemény szerint március elsejétől a szellemi dolgozóknál is egységesen 7 százalékos alapbérfejlesztés lesz.



A vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettesek, a főigazgatók, az igazgatók, az osztályvezetők, az üzem- és üzemegység-vezetők nem részesülnek bérfejlesztésben - írták.



Az FKF vezetősége és a szakszervezet képviselői január-februárra egyszerei, összesen fejenként bruttó 50 ezer forint összegű kompenzációban is megállapodtak - közölték.



Kedden a BKV-nál is aláírták a 2020-ra vonatkozó, átlagosan 10 százalékos alapbérfejlesztésről szóló megállapodást.