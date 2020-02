Vizsgálat

Nem talált hibát a kézi mosogatószereknél a fogyasztóvédelem

Az ellenőrzésnél a megfelelő zárhatóságot, a feltüntetett összetevők mennyiségét, a bőrrel érintkező termék kémhatását (pH-értékét), a címkén olvasható tájékoztatás helytállóságát vizsgálták. 2020.02.20 09:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem találtak hibát a kézi mosogatószerek fogyasztóvédelmi vizsgálatakor - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-vel csütörtökön.



A tájékoztatás szerint az ellenőrzésnél a megfelelő zárhatóságot, a feltüntetett összetevők mennyiségét, a bőrrel érintkező termék kémhatását (pH-értékét), a címkén olvasható tájékoztatás helytállóságát vizsgálták. A mosogatószerek mindegyike átment a próbán, használatuk tehát biztonságos, a vásárlók pontos, hiteles tájékoztatást kapnak összetételükről - írták.



A labor az elmosható tányérszám alapján összemérte a termékek hatékonyságát is. A szakemberek 2 milliliter színezett zsiradékkal egyformán szennyezett tányérokat mosogattak el 45 Celsius fokon, 3 liter mosogatóoldatban, 4,5 gramm mosogatószer felhasználásával. A mosogatást addig folytatták, amíg a mosogatólé felületén egybefüggő feloldatlan zsiradékfolt jelent meg. A legjobban teljesítő szer egy adagja 26 tányérral bírt el, a másik véglet mindössze 2 tányér megtisztítására bizonyult alkalmasnak.



A vizsgálat kiterjedt a régről, jól ismert hazai gyártmányoktól a nemzetközi áruházláncok és bolthálózatok saját márkás árucikkeiig.



Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a közleményben elmondta: a tisztítószerek februári ellenőrzéssorozata összességében megnyugtató eredménnyel zárult. Az 50 különböző mosó-, mosogató- és fehérítőszer közül mindössze két hipó akadt fenn a rostán rosszul záródó kupakjaik miatt, ezeket azonnal kivonták a forgalomból. A fogyasztóvédelem a háztartási cikkek tesztelése során is elsősorban a veszélyt jelentő termékek kiszűrésével védi a családokat. Ezen felül azonban a termékek ár-érték arányának összehasonlíthatóvá tételével is segítenek a vásárlóknak abban, hogy a pénztárcát kímélő, tudatos döntéseket hozhassanak.



Az ITM folyamatos fogyasztóvédelmi jelenlétével, rendszeres ellenőrzéseivel a magyar emberek oldalán áll. A tárca egész évben azon dolgozik, hogy kizárólag jó minőségű és biztonságos termékek kerüljenek a vásárlók kosarába, az otthonokba.