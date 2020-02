Vihar

Több mint kétezer viharkárbejelentést fogadott február első hetében az Allianz

Az Allianz Hungária Zrt. több mint kétezer, viharkárról szóló bejelentést fogadott február első hetében - közölte a biztosítótársaság pénteken az MTI-vel.



Az Allianz az előrejelzések alapján viharos időre számít a következő héten is, ezért elővigyázatosságra kéri az ügyfeleit. A károkat az észleléstől számítva két napon belül kell jelezni, az ügyintézést online bejelentési lehetőség is segíti - olvasható a közleményben.



A tűzoltókat e héten kedden és szerdán több mint 1800 esethez riasztották, miután északnyugat felől viharosra fordult az idő, az erős szél pedig elérte a középső, majd a keleti országrészt is.