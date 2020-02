Gazdaság

Nagyot drágult a sertéshús

Jelentősen emelkedett az elmúlt hónapokban a sertéshús ára, a Magyar Nemzet szombati számának nyilatkozó áruházláncok szerint már a keresleten is meglátszik a drágulás hatása.



Az elmúlt egy év alatt átlagosan 25-30 százalékkal emelték a beszállítók a sertéstőkehús árát - nyilatkozta Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója. Bár a vásárlók jellemzően ennél valamivel szerényebb áremelkedéssel találkozhatnak az áruház húspultjaiban, így is visszaesett a kereslet. Hozzátette: sertéshúsból sok helyen húsz százalékkal kevesebbet adnak el üzleteik.



Hasonló tendenciákról számolt be Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője is. Az áruházlánc tapasztalatai szerint a visszaesés leginkább a sertéskarajnál érhető tetten. Az Aldi sajtóosztálya szintén növekvő árakról számolt be, a diszkontlánc ugyanakkor éves összevetésben nem tapasztalt visszaesést a forgalomban.



Az Auchan Magyarország kommunikációs menedzsere szerint a sertéshús keresletét több összetevő határozza meg.



Évről évre azt tapasztalják, hogy egyre kevesebben főznek otthon, így az otthon elkészített húsételek aránya is csökken.



Kiemelte, hogy a sertésárak emelkedése nem hazai jelenség, az afrikai sertéspestis okozta károk miatt az egész Európai Unióban az egekbe szöktek az árak. Ennek legfőbb oka, hogy Kínában a betegség miatt több száz millió sertést kellett levágni, az ott keletkezett hiányt pedig elsősorban uniós húsáruval igyekeznek pótolni. A magyar sertéshús iránti keresletet, így az árakat is tovább növeli, hogy a szomszédos Romániában szintén nagy pusztítást végzett a kór. A kényszervágások miatt importra szorul az ország - mondta Adorján Abigél.



A Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács titkára szerint az árak emelkedése valóban nagymértékű volt az elmúlt időszakban, ugyanakkor nem átmeneti drágulásról van szó, például a kínai kereslet továbbra is tartja magát. A kereskedelmi forgalom visszaesése azonban meglátása szerint részben a januári megcsappant fogyasztás számlájára írható.

Év végén mindenki kiköltekezett, a háztartások érthető módon januárban visszafogják a költéseiket, így húsból is jóval kevesebb kerül a kosarakba - mondta Menczel Lászlóné, aki szerint csak néhány hét múlva lehet majd megmondani, hogy a keresletet az árak emelkedése vagy a természetes közgazdaságtani folyamatok fogták-e vissza.