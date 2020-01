Családtámogatás

Gémosz: kétszer annyi autót igényeltek a nagycsaládosok, mint várták

Az előzetes várakozásokhoz képest kétszer annyian igényeltek személygépkocsit a nagycsaládosok autóvásárlási programjában - mondta Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



Az elnök kifejtette, a tavaly júliusi induláskor körülbelül tízezer igényre számítottak, ehhez képest húszezernél is több érkezett a Magyar Államkincstárhoz.



A nagy érdeklődés miatt a kérelmek elbírálása elhúzódott, így az autók szállítási határideje is kitolódott - fűzte hozzá. Több mint 10 ezer átadást idén - vélhetően az év első felében - tudnak csak teljesíteni, ennyi "húzódott át" tavalyról.



Elmondta azt is, összességében 54 féle modell közül választhattak az emberek, ezek 70 százalékának 4,5 és 7 millió forint között van az ára.



"Ennek köszönhetően - elmondhatjuk -, hogy a 2,5 millió forintos állami támogatás sok esetben fél- vagy egymillió forinttal is többet jelentett, mert a kedvezmények, a speciális ajánlat ezt adta a családoknak" - jelentette ki az elnök.