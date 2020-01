Légi közlekedés

Hivatalosan is köszöntötték a Hainan Airlines Budapest-Csungking járatát

Hivatalosan is köszöntötték a Hainan Airlines Budapest és Csungking közötti járatát pénteken a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Ezzel a Hainan Airlines 9 év után visszatér a ferihegyi repülőtérre. 2020.01.24 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Kovács Tamás

A Hainan Airlines Boeing 787-9-es Dreamlinerei hetente kétszer, hétfőn és pénteken közlekednek a két város között.



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter köszöntő beszédében elmondta, a magyar-kínai együttműködésben nincsenek nyitott kérdések, a kapcsolatot a józan ész alapjára helyezték, a döntéseket pedig a magyar érdekeknek megfelelően hozták meg.



Ennek is köszönhető, hogy nagy értékű beruházások érkeztek Magyarországra, a kereskedelem értéke rekordokat dönt, és Magyarország volt az első uniós tagállam, amely csatlakozott a kínai egy út, egy övezet kezdeményezéshez - közölte.



Az eredmények jók: tavaly november végéig 262 ezer kínai turista utazott Magyarországra, és 429 ezer vendégéjszakát töltött el, mindkét 11 havi adat magasabb, mint a 2018-as teljes éves forgalom - hangsúlyozta.



Szijjártó Péter elmondta: Kína ma a világ legnagyobb turistakibocsátó országa, 150 millió kínai utazik külföldre, és a világ turisztikai költésének 20 százalékát adják.



Ezért Magyarországnak elemi érdeke volt, hogy megkönnyítse a vízumhoz jutást és légi járatokat biztosítson. Ennek érdekében 14 vízumközpontot hozott létre Kínában, az elfogadott vízumkérelmeket 48 óra alatt kiállítják, és ma már Budapestről öt kínai város heti 13 közvetlen járaton érhető el, a kelet-közép-európai régióban egyik fővárosnak sincs ilyen jó összeköttetése Kínával - hangsúlyozta Szijjártó Péter.



Csungkingról a miniszter elmondta, hogy a városban és térségében 31 millióan élnek, 27 nagy autóipari vállalatnak ad otthont, és a kínai autóipari termelés 10 százalékát állítják ott elő.



Csungking a nyugat-kínai gazdasági fejlődés motorja lett, ezért a követlen kapcsolat a magyar gazdaságnak is lendületet ad majd - tette hozzá.



Kam Jandu, a Budapest Airport kereskedelmi igazgatója azt mondta, hogy a Hainan Airlines 2011-ben, a Malév megszűnése előtt repült utoljára Budapestre, akkor Pekingbe közlekedtek a társaság repülőgépei.



A repülőtér adatai szerint tavaly 220 ezer kínai turista érkezett, 18 százalékkal több, mint egy évvel korábban - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a repülőtér a kínai utasokra fókuszáló több beruházást hajtott végre.



Kínában népszerű fizetési módokat vezettek be és kínai utastájékoztató feliratokat is elhelyeztek - mondta a kereskedelmi vezető.



A Hainan Airlines a világ legnagyobb független légitársasága, 223 gépes flottájával 110 városba repül, Pekingben, Hszianban és Haikouban üzemeltet gyűjtő-elosztó központot.

MTI/Kovács Tamás