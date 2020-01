Gazdaság

KPMG: a McDonalds 5 év alatt 153,4 milliárd forinttal emelte a magyar GDP-t

2020.01.19 MTI

A KPMG hatástanulmánya szerint a magyarországi McDonald's teljes GDP-hatása 2014 és 2018 között elérte a 153,4 milliárd forintot. Különböző adók és járulékok formájában 2009 és 2018 között a vállalat és franchise partnerei 82,6 milliárd forintot fizettek be a magyar államháztartásba, miközben több mint 27 milliárd forint értékben végeztek beruházásokat - közölte az étteremlánc az MTI-vel.



A McDonald's a magyarországi egységeiben felhasznált termékek és alapanyagok harmadát, elsősorban a csirkehúst, tojást, mézet, hagymát, salátát, paradicsomot, ketchupot, továbbá a marhahús és a csomagolóanyagok egy részét hazai beszállítóktól vásárolja. A tanulmány szerint a 11 legnagyobb hazai beszállító öt év alatt közel megháromszorozta a cég számára értékesített termékek értékét, ami 2018-ban már 12,2 milliárd forintot tett ki. Az MTI kérdésére a cég közölte, hogy a hazai alapanyagok aránya 2019-ben 33-35 százalék volt.



A vállalat 2018-ban összesen 39,5 ezer tonna mezőgazdasági és feldolgozott alapanyagot szerzett be hazai és külföldi beszállítóktól, ami 38 százalékos növekedést jelent 2014-hez képest.



A KPMG tanulmánya szerint a hazai vállalkozások számára a McDonald's Kft.-vel való üzleti kapcsolat a külföldi terjeszkedés, a cég beszállítói hálózatába való bekapcsolódás lehetőségét is jelentette: a 2014-2018 közötti időszakban a magyar beszállítók összesen 113,6 milliárd forint értékben értékesítettek termékeket a külföldi McDonald's vállalatok számára.



A hálózat munkáltatóként is jelentős; a teljes magyar vendéglátó szektor munkavállalóinak 2,6 százaléka a cég éttermeiben és irodájában dolgozik, 2018 végén ez összesen több mint ötezer dolgozót jelentett. A lánc legnagyobb 16 hazai beszállítója összesen további közel 1450 embert foglalkoztatott 2018-ban a McDonald's rendszerének kiszolgálása érdekében.

Tavaly a társaságnál dolgozók létszáma tovább nőtt, 2019 végén közel 6800 munkatárs dolgozott a McDonald's magyarországi éttermeiben és irodájában.



Tavaly februárban a McDonald's Corporation üzletrész-adásvételi szerződést írt alá Scheer Sándor vállalkozóval, és a magyarországi vállalatban meglévő tulajdoni érdekeltségét teljeskörűen rá ruházta át. Scheer Sándor Developmental Licensee (franchise) partnerként fejleszti és üzemelteti a hazai McDonald's éttermeket, a tranzakció pénzügyi feltételeit nem hozták nyilvánosságra. Az akkori közleményben a cég felidézte: 2015 májusában a McDonald's hosszú távú céljaként tűzte ki, hogy globálisan 95 százalékos franchise-arányt valósít meg rendszerében, azóta több mint 4000 éttermet adtak franchise-üzemeltetésbe világszerte.



A McDonald's a világ vezető étteremhálózata, 120 országban több mint 37 ezer egységgel van jelen, a Forbes legértékesebb márkákat rangsoroló 100-as listáján a tizedik helyen állt tavaly 43,8 milliárd dollár márkaértékkel. A társaság 2019 harmadik negyedévében globálisan 5,43 milliárd dolláros forgalmat ért el.



A magyarországi McDonald's a nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint 2018-ban 33,97 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 4,685 milliárd forintos üzemi eredményt ért el az előző évi 27,63 milliárd forintos bevétel és 2,882 milliárd forintos profit után. A cég adózott eredménye 2018-ban 4,448 milliárd, 2017-ben 2,945 milliárd forint volt.